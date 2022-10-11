أسعار أجهزة تحضير السندوتشات في الأسواق «جهزي فطار ابنك سريعا»

مع بداية العام الدراسي الجديد 2022/ 2023، تحرص الأمهات بشكل يومي على تحضير السندوتشات المختلفة واللانش بوكس لأبنائها للذهاب بها إلى مدارسهم صباحا وتناولها على مدار اليوم، ما يشكل عبئا عليهم، لذا هناك سبل توفر لهن الراحة، مثل أجهزة تجهيز السندوتشات.

ويبحث العديد من الأمهات عن أسعار أجهزة تحضير السندوتشات والتي تقوم من خلالها بوضع «التوست والفينو والعيش بأنواعه» والجبن ويقوم الجهاز بتحضيرها سريعا ويجعلها ساخنة.

وفيما يلي، نعرض أبرز أسعار أجهزة تحضير السندوتشات وفقا لما ذكره أحد مواقع التسوق الشهيرة عبر الإنترنت.

أسعار أجهزة تحضير السندوتشات

جهاز توستر معدني لتحضير شريحتين من كينوود TCM01.A0BK بسعر يصل إلى 790 جنيها.

محمصة خبز كهربائية من سوناي، 730 وات، موديل SH-1820 فلير، بسعر يصل إلى 580 جنيها.

محمصة توستي من سوناي بـ3 وظائف، قدرة 730 وات، موديل SH-1808 بسعر 449 جنيها.

محمصة توست شريحتين بتصميم عصري يناسب أي مطبخ من كينوود، TCP01.AOWH بسعر يصل إلى 600 جنيه.

ماكينة صنع الوافل من سونيفر SF-52، 750 وات - أسود، بسعر يصل إلى 461 جنيها.

محمصة توست شريحتين بتصميم عصري يناسب أي مطبخ من كينوود، TCP01.AOWH بسعر يصل إلى 662 جنيها.

صانع الدونات من كتشن برو- الموديل al09734 بسعر يصل إلى 28 جنيها.

ويوجد جهاز صنع فطائر البان كيك الصغيرة التجارية، يتكون من 25 فتحة للوجبات الخفيفة، ماكينة صنع الفطائر الهولندية تعمل بالكهرباء، ويصل سعرها إلى 4500 جنيه.