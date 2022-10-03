إقبال على شراء الأدوات المدرسية في الزقازيق.. «اللانش بوكس» الأكثر مبيعا

«كراسات، أقلام، لانش بوكس».. أدوات مختلفة يقبل الأهالي على شرائها مع بداية العام الدراسي، إذ تعد من الأشياء المهمة للطلاب في المدرسة، ودائما ما تشهد الشوارع في مختلف المحافظات، زحامًا شديدا على المحلات والمعارض خاصة في الأسبوع الدراسي الأول لتلبية كافة احتياجات الأسر المصرية.

وفي مدينة الزقازيق بالشرقية، ازدحمت محلات بيع الأدوات المدرسية والمكتبات بالزبائن، لافتين إلى أنهم يشترون الكراريس والأقلام والمستلزمات اللازمة للعام الدراسي الجديد، خاصة «اللانش بوكس» والزمزمية والحقائب، وتتراوح أسعار المستلزمات ما بين 10 جنيهات حتى 85 جنيهًا باختلاف أنواع الأدوات.

ويقول الحاج محمد فكري ويعمل في إحدى المكتبات المتخصصة في بيع الأدوات المدرسية، إنّ اللانش بوكس هو الأكثر مبيعًا، وتبدأ أسعاره من 10 جنيهات حتى 30 جنيهًا في شارع المكاتب بمدينة الزقازيق، وسعر الزمزمية يبدأ من 10 جنيهات حتى 25 جنيهًا، بحسب حديثه لـ«الوطن».

اللانش بوكس والزمزمية الأكثر مبيعا

وقالت إحدى السيدات لـ«الوطن»، إنها تشتري لثلاثة أطفال مستلزمات المدارس من كراريس وأقلام فضلًا عن الزمزمية: «الجو حر والولاد بتحتاج مياه ساقعة، ومش بيستغنوا عن اللانش بوكس علشان بيحافظ على ساندوتشاتهم».

أسعار الأدوات المدرسية بشارع المكاتب في الزقازيق

ومن داخل إحدى مكتبات بيع الأدوات المدرسية بشارع المكاتب في الزقازيق، قال أحد الباعة ويدعى أحمد فكري، إنّ أسعار المستلزمات المدرسية هذا العام مناسبة للجميع، إذ يتراوح سعر دستة الكراريس من 60 جنيهًا وحتى 70 جنيهًا، دستة أقلام رصاص 20 جنيهًا، دستة أقلام جاف ما بين 20 و25 جنيهًا، دستة كشكول 60 ورقة بـ60 جنيهًا، دستة كشكول 80 ورقة بـ85 جنيهًا، كشكول سلك يتراوح بين 20 جنيهًا و30 جنيهًا، فيما يتراوح سعر علبة الألوان الخشب من 25 جنيهًا حتى 40 جنيهًا، وسعر علبة الألوان الفلوماستر 15 جنيهًا.