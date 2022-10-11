محمود الليثي: لم أتجاهل مصطفى كامل في انتخابات «الموسيقيين»

قال الفنان محمود الليثي، إنّه لم يتجاهل الفنان مصطفى كامل، المرشح لمنصب نقيب الموسيقيين، أثناء الإدلاء بصوته في انتخابات نقابة المهن الموسيقية، قائلا إنّه عانق «كامل» وتمنى له التوفيق له ولجميع المرشحين.

وأضاف الليثي لـ«الوطن»، أنّه لم ير مصطفى كامل أثناء دخوله إلى المقر الانتخابي، بسبب الزحام، وتابع: «مصطفى كامل أول واحد أخدني معاه في أوبريت حكاية الإدمان، مع إيهاب توفيق، وهاني شاكر».

انتخابات نقيب الموسيقيين

وبدأت انتخابات نقابة المهن الموسيقية، حيث يتنافس على مقعد النقيب، الفنان مصطفى كامل، ومصطفى حلمي، وعلاء سلامة، وشريف حمدي، وحرص عدد كبير من نجوم الغناء، على الحضور في الساعات الأولى من اليوم للإدلاء بأصواتهم، ومنهم «جواهر، وحسام حسني، وأبو الليف، وعبدالباسط حمودة».