عبدالباسط حمودة يدعم مصطفى كامل في انتخابات الموسيقيين: عشرة عمري

أعلن الفنان عبدالباسط حمودة، دعمه للفنان مصطفى كامل، في انتخابات نقابة المهن الموسيقية على مقعد النقيب، والتي انطلقت فعالياتها صباحا وتستمر حتى مساء اليوم.

وقال عبدالباسط حمودة لـ«الوطن»، إنّ نقابة الموسيقيين دائمًا يد واحدة، وأنّ الاختيار والبقاء سيكون للأصلح والشخص المناسب للجلوس على مقعد النقيب، موضحا أنّ علاقته بالفنان مصطفى كامل المرشح على منصب نقيب الموسيقين ليست وليدة اللحظة، لكنها ممتدة منذ سنوات طويلة وعشرة عمر.

4 مرشحون على منصب نقيب الموسيقيين

ويتوافد عدد من نجوم الغناء على مقر نقابة الممثلين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات نقابة المهن الموسيقية، لاختيار المرشح المناسب لمنصب النقيب، حيث يتنافس 4 مرشحين «مصطفى كامل، والمايسترو مصطفى حلمي أمين، وشريف حمدي، وعلاء سلامة».