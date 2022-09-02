جامعة المنصورة تطلق نظام «التعليم المدمج» بكلية الطفولة المبكرة 

أعلنت كلية التربية الطفولة المبكرة جامعة المنصورة، عن قبول دفعة جديدة لطلاب الشهادات المتوسطة والدبلومات والمعاهد للحصول على بكالوريوس رياض الأطفال ودور الحضانة بنظام التعليم المدمج، بشرط مرور عامين على الحصول على الشهادة، بحسب ما أوضحته الدكتورة سحر نسيم، عميد كلية التربية الطفولة المبكرة جامعة المنصورة.

تفاصيل نظام التعليم المدمج الجديد بكلية التربية الطفولة

وقالت الدكتور سحر نسيم، إن برنامج التعليم المدمج بكلية التربية الطفولة جامعة المنصورة، يحصل من خلاله الطالب على شهادة البكالوريوس مثله مثل باقي طلاب البكالوريوس ولكن بمسمى «بكالوريوس رياض الأطفال بنظام التعليم المدمج»، والمحاضرات تكون من خلال «سي دي»، بجانب بعض المهام التي يقومون بها على أجهزة الحاسب الآلي مع وجود مرشد خاص بالطلاب للتعليم، والامتحانات تكون بداخل الكلية.

يمكن للطالب الحصول على شهادة بكالوريوس حال الدراسة بنظام التعليم المدمج

وأضافت «سحر» في تصريحات لـ«الوطن»، أن ما يميز هذا البرنامج هو قبول الطلبة الحاصلين على الدبلومات الفنية ومنها الثانوي الفني والصناعي والتجاري بكل تفاصيله لكلا الجنسين «ذكور وإناث»، وحال حصول الطالب على شهادة من معهد بعد دراسة سنتين ورغبته في الحصول على شهادة بكالوريوس يمكنه التقدم إلى البرنامج.

محاضرات أونلاين وأخري بالكلية لطلبة التعليم المدمج

وأوضحت أن نظام التعليم المدمج الجديد داخل الكلية يعني وجود جزء خاص بالمحاضرات أونلاين مسجلة إلكترونيا والجزء الأخير محاضرات للطلبة داخل الكلية، لافتة إلى أنها فرصة للطلاب لرفع قدراتهم والحصول على شهادة جامعية بدلاً من شهادة الثانوية الفنية أو التجارية أو من المعاهد حال رغبتهم.

شروط التقدم للدراسة بنظام التعليم المدمج

وأكدت عميد كلية التربية الطفولة المبكرة، أنه يجب أن يمر عامان على حصول الطالب على الشهادة الخاصة به من الثانوي التجاري أو الثانوي الفني أو الثانوي الصناعي، حتى يتمكن من التقدم إلى البرنامج والدراسة داخل الكلية والحصول على شهادة بكالوريوس رياض الأطفال بنظام التعليم المدمج.