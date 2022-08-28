مدير «تنمية الطفولة المبكرة»: إنشاء 2000 حضانة جديدة بقرى حياة كريمة خلال 2022

قال محسن ناجي، مدير البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة بوزارة التضامن الاجتماعي، إن العام الجاري مخطط له إنشاء 2000 حضانة جديدة بقرى حياة كريمة، ومن المفترض خلال 3 سنوات إنشاء 5 آلاف حضانة، موضحا في حواره لـ«الوطن» أنه جاري حصر الحضانات غير المرخصة مع هيئة إنقاذ الطفولة، والشركاء مثل اليونسيف ومؤسسات المجتمع المدني، وإلى نص الحوار:

ماهو العدد المحدد للأطفال داخل الحضانة؟

العدد يتراوح حسب مساحة القاعة بالحضانة من 15 إلى 20 طفلا، الطفل له متر ونصف من إجمالي مساحة الحضانة، وهناك 15 ألف حضانة مرخصة، ومتوسط كل حضانة 60 طفلا.

هل هناك حصر بالأطفال داخل الحضانات؟

هناك بروتوكول تعاون مع هيئة إنقاذ الطفولة، لعمل حصر كامل للحضانات على مستوى الجمهورية، وقواعد بيانات مميكينة على مستوى الجمهورية تمكن الوزارة من اتخاذ القرارات السليمة بمنظومة الحضانات.

ماهي معايير ضمان جودة الحضانات؟

هناك وثيقة معايير ضمان جودة الحضانات من سن يوم حتى 4 سنوات، واهتمام غير مسبوق وفقا لتوجه القيادة السيادسية للاهتمام بالفئة العمرية من سن يوم حتى 4 سنوات، وفق منظومة علمية.

ولتطوير الحضانات لابد من وضع معايير لجودة الحضانات واعتمادها من هيئة ضمان الجودة والاعتماد لمراجعة المعايير الخاصة بكل المناحي التعليمية، وصانعي السياسات بوزارة التضامن في حاجة إلى اتباع نهج شامل في المتابعة والتقييم مايحرزونه من تقدم لرصد التقدم، في البداية أول ماأدخل حضانة أقدر أحدد مستوى الحضانة ودرجة تقييمها مثلا تحصل حضانة ما على «4 من 10» وأخرى «7 من 10»، إلى جانب وضع خطة للتحسين.

حدثنا عن عناصر معايير جودة الحضانات؟

مبنى دار الحضانة وتجهيزاته، مواصفات الكرسى والدهانات والأرضيات، تم تطبيقها بالفعل ونشرها على مستوى الجمهورية والمعايير معتمدة من العام الماضى، وحاليا يجرى حصر كل الحضانات حاليا على مستوى الجمهورية لأن هناك حضانات كثيرة غير مرخصة، وحضانات أخرى لاينطبق عليها معايير ضمان جودة دور الحضانة.

هل تغلق الحضانات غير المرخصة؟

لا نستطيع إغلاق الحضانات غير المرخصة بين يوم وليلة، لأن الطفل يتلقى خدمة ولابد من توفير مكان مرخص له لتلقي نفس الخدمة بجودة عالية، والرئيس أصدر قرارا بتوفيق أوضاع الحضانات لمدة 3 سنوات للحضانات غير المرخصة، أو الحضانات التي ترغب في تجديد ترخيصها، إذ يجرى تجديد الترخيص لمدة 3 سنوات وفقا لطلب توفيق الأوضاع، ويقدم طلب في مديرية التضامن الاجتماعى بتوفيق أوضاع الحضانة، وإصدار التعليميات الخاصة بتوفيق الأوضاع.

ماهي عدد الحضانات غير المرخصة؟

كل يوم تغلق حضانة وتفتح أخرى، وجاري حصر الحضانات غير المرخصة مع هيئة إنقاذ الطفولة والشركاء مثل اليونسيف، ومؤسسات المجتمع المدني، والمرخص 15 ألف حضانة و750 حضانة، وهناك لجان مشكلة فى كل المحافظات خاصة بتوفيق الأوضاع، والحضانات يجدد ترخيصها كل 4 سنوات، وهناك إجراءات خاصة بالدفاع المدني لابد من تجديدها لتحقيق أمان وسلامة الأطفال، وشهادة سلامة المنشأ، ولابد من التحقق منه كل 4 سنوات على الأقل.

ما هي إجرءات وشروط فتح حضانة للأطفال من سن يوم حتى 4 سنوات؟

- أن تكون الحضانة بدور أرضي.

- مساحة مناسبة لعدد الأطفال.

- الحد الأدنى للحضانة من قاعة إلى قاعتين.

- يشترط عقد إيجار لايقل عن 5 سنوات أو مكان تمليك.

- مساحة لاتقل عن 120 مترا كحد أدنى.

- وجود مكان خارجي لألعاب الأطفال.

- يتقدم بطلب لمديرية التضامن التابع لها لتشكيل لجنة لمعاينة المكان والتحقق من ملائمته لإنشاء حضانة ومعاينة التهوية والإضاءة.

هل مستهدف إنشاء حضانات جديدة الفترة المقبلة؟

خلال هذا العام مخطط إنشاء 2000 حضانة جديدة بقرى حياة كريمة، ومفترض خلال 3 سنوات إنشاء 5 آلاف حضانة.

هل جرى الانتهاء من منهج الحضانات؟

تقوم وزارة التضامن حاليا، بإجراء استطلاع رأي على بعض أنشطة منهج الحضانات وذلك بمحافظتي الجيزة وكذلك القاهرة، لقياس مدى ملائمته وتناسقه مع ثقافتنا المصرية، كما جرى تشكيل فريق عمل لمراجعة مناهج الحضانات والذي يجرى إعداده مع شركة ديسكفري، للفئة العمرية من سن 3 أشهر حتى 4 سنوات.

وجرى التعاقد مع شركة ديسكفري بتمويل من وزارة التضامن، وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، حتى يتكامل مع المنهج الذي جرى إعداده من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للأطفال في الفئة العمرية من 4 إلى 6 سنوات، وفق توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بمرحلة الطفولة المبكرة.