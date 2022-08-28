مدير برنامج تنمية الطفولة المبكرة: نعد قواعد بيانات مميكنة لمساعدتنا في اتخاذ القرارات

أكد محسن ناجي، مدير البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة بوزارة التضامن الاجتماعي، إنه من المخطط إنشاء 2000 حضانة جديدة بقرى «حياة كريمة» خلال العام الحالي 2022، لافتا إلى أنه سيتم تجهيز 5 آلاف حضانة على مدار 3 سنوات مقبلة.

وأوضح «ناجي»، في حواره لـ«الوطن»، أنه جارٍ حصر الحضانات غير المرخصة مع هيئة إنقاذ الطفولة والشركاء، مثل «اليونيسيف، مؤسسات المجتمع المدنى»، لافتاً إلى أن هناك العديد من الشروط الواجب توافرها قبل إنشاء أى حضانة جديدة وفقاً لمعايير الجودة.. وإلى نص الحوار:

كم عدد الأطفال المحدد داخل دار الحضانة؟

- العدد يتراوح حسب مساحة القاعة بالحضانة من 15 إلى 20 طفلاً، والطفل له متر ونصف من إجمالي مساحتها، وهناك 15 ألف حضانة مرخصة، ومتوسط الواحدة 60 طفلاً.

هل هناك حصر بهؤلاء الأطفال؟

- هناك بروتوكول تعاون مع هيئة إنقاذ الطفولة لإجراء حصر كامل للحضانات على مستوى الجمهورية، وتوفير قواعد بيانات مميكنة على مستوى الجمهورية تمكّن الوزارة من اتخاذ القرارات السليمة بمنظومة الحضانات.

ما معايير ضمان الجودة؟

- هناك وثيقة معايير ضمان جودة للحضانات من سن يوم حتى 4 سنوات، ويوجد اهتمام غير مسبوق وفقاً لتوجه القيادة السياسية للاهتمام بالفئة العمرية من سن يوم حتى 4 سنوات، وفق منظومة علمية، ولتطوير الحضانات لا بد من وضع معايير لجودة الحضانات واعتمادها من هيئة ضمان الجودة والاعتماد لمراجعة المعايير الخاصة بكل المناحي التعليمية، وصانعو السياسات بوزارة التضامن في حاجة إلى اتباع نهج شامل في المتابعة والتقييم لما يحرزونه من تقدم لرصده، وفي البداية «أول ما أدخل حضانة أقدر أحدد مستواها ودرجة تقييمها، مثلاً واحدة تحصل على 4 من 10 وأخرى 7 من 10، إلى جانب وضع خطة للتحسين»، كما أن عناصر معايير جودة الحضانات تشمل المبنى وتجهيزاته، مواصفات الكراسي والدهانات والأرضيات، وتم تطبيقها بالفعل ونشرها، وهى معتمدة العام الماضي، وحالياً يتم حصر كل الحضانات لأن منها ما هو غير مرخص، وأخرى لا تنطبق عليها معايير ضمان الجودة.

تراخيص «الحضانات» تُجدَّد كل 4 سنوات

هل يتم إغلاق الحضانات غير المرخصة؟ وما عددها؟

- لا نستطيع إغلاق الحضانات غير المرخصة «بين يوم وليلة» لأن الطفل يتلقى خدمة ولا بد من توفير مكان مرخص له لتلقى نفس الخدمة بجودة عالية، والرئيس أصدر قراراً بتوفيق أوضاع الحضانات غير المرخصة لمدة 3 سنوات، أو التى ترغب في تجديد ترخيصها يتم لـ3 سنوات وفقاً للطلب الذى يقدم في مديرية التضامن الاجتماعي بتوفيق أوضاع الحضانة، وتم إصدار التعليميات الخاصة بذلك، و«كل يوم بتقفل حضانة وتفتح أخرى»، وجارٍ حصر الحضانات غير المرخصة مع هيئة إنقاذ الطفولة، والشركاء مثل اليونيسيف، ومؤسسات المجتمع المدنى، والمرخص 15 ألف حضانة، وهناك لجان مشكّلة في كل المحافظات خاصة بتوفيق الأوضاع، وتجديد الترخيص كل 4 سنوات، وهناك إجراءات خاصة بالدفاع المدنى لا بد من تجديدها لتحقيق أمان وسلامة الأطفال، وشهادة سلامة المنشأ، ولا بد من التحقق منها كل 4 سنوات على الأقل.

ما إجراءات وشروط فتح حضانة للأطفال من سن يوم حتى 4 سنوات؟

- أن تكون الحضانة بدور أرضى، ومساحتها مناسبة لعدد الأطفال، والحد الأدنى من قاعة إلى قاعتين، ويُشترط عقد إيجار لا يقل عن 5 سنوات أو مكان تمليك، ومساحة لا تقل عن 120 متراً كحد أدنى، ووجود مكان خارجى لألعاب الأطفال، ويُقدم الطلب لمديرية التضامن التابع لها الحضانة لتشكيل لجنة لمعاينة المكان والتحقق من ملاءمته لإنشاء حضانة ومعاينة التهوية والإضاءة.

محسن ناجي: إنشاء 2000 حضانة جديدة خلال عام 2022

هل مستهدف إنشاء حضانات جديدة الفترة المقبلة؟

- خلال هذا العام مخطط إنشاء 2000 حضانة جديدة بقرى «حياة كريمة»، ومفترض خلال 3 سنوات أن يصل العدد إلى 5 آلاف.

هل تم الانتهاء من منهج الحضانات؟

- تقوم وزارة التضامن حالياً بإجراء استطلاع رأى على بعض أنشطة منهج الحضانات بمحافظتي الجيزة والقاهرة، حتى يتم قياس مدى ملاءمته وتناسقه مع ثقافتنا، كما أنه يساعدنا للتأكد من إمكانية تطبيق الأنشطة الخاصة بالمنهج، وستتم مناقشة النتائج التي توصل إليها الاستطلاع حتى يستفيد منها مسئولو الحضانات.