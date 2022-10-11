جامعة المنصورة تفتتح ساحة الشعوب للطلاب الوافدين الدارسين بها

افتتح الدكتور محمود محمد المليجي، القائم بأعمال رئيس جامعة المنصورة، اليوم، ساحة الشعوب والمسرح المفتوح بحرم الجامعة، تأكيدًا على دور جامعة المنصورة حاضنة الثقافات المتعددة والفنون، رافقه خلال الجولة الدكتور محمد عطية، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أشرف حافظ، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وعمداء الكليات ومسئولي إدارة الوافدين ومسئولي إدارة الحرم والحدائق، وممثلي الجاليات العربية والأجنبية والطلاب الوافدين.

ممشى رئيسي وساري أعلام لكل دولة

وأكدت جامعة المنصورة، في بيان، أن المشروع يضم ممشى رئيسيا وساري أعلام لكل دولة من الدول التي لها طلاب وافدين يدرسون بمختلف الكليات بجامعة المنصورة، وكذلك المسرح المفتوح لتنظيم وإقامة مختلف العروض والفعاليات.

خطة تطوير حرم جامعة المنصورة

وقال الدكتور محمود أبو المجد، المتحدث الرسمي باسم رئيس الجامعة، إن المشروع يأتي في إطار خطة تطوير الحرم الجامعي والذي يعكس الطابع الحضاري لجامعة المنصورة والتنوع الثقافي الذي تحظى به وتحتضنه الجامعة.

وأضاف أن تصميمات المشروع والرسومات المعمارية تعكس الطابع الحضاري لجامعة المنصورة العريقة، وتم تصميمه بشكل عصري يشمل الإضاءة الليلية والنهارية، ويطبق كافة معايير الإتاحة الدولية وخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة.

ووجه «أبو المجد» الشكر والتقدير للدكتور محمد عبد العظيم، عميد كلية الهندسة، والمهندسين مسئولي مركز الدراسات والبحوث والاستشارات الهندسية، والشركة المنفذة للأعمال، ومسئولي إدارة الحرم والحدائق، على جهودهم المبذولة خلال الفترة الماضية لسرعة إنهاء الأعمال بمستوى يليق بجامعة المنصورة.

وذكرت جامعة المنصورة أنها تحتضن أكثر من 10 آلاف طالب يدرسون بمختلف الكليات ويمثلون 51 جنسية عربية وأجنبية من مختلف دول العالم.