محافظ كفر الشيخ يكرم أصحاب المشاريع الـ6 ضمن المبادرة الوطنية

كرّم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بحضور الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، ومحمد رأفت، معاون محافظ كفر الشيخ، أصحاب المشاريع الـ6 ضمن مبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.

منح المحافظ دروع وشهادات تقدير لكل من السيد بلال السيد بلال، في مجال المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة، ومحمد محمد أحمد بدوي، في مجال المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح، ومدحت محمود السيد العقدة، عن المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، ونيفين أحمد مصطفى الخطيب، عن المشروعات المتوسطة، وشريف أموزيس يونان عياد، المشروعات المحلية الصغيرة «حياة كريمة»، ورشا عاطف عبد الحميد عطاشة، عن المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغيير المناخ والاستدامة.

حراك علمي وفكري لمشروعات المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن هناك حالة حراك علمي وفكري لمشروعات المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، مشيداً بدور الشباب في هذه المبادرة، مشيراً إلى أن المشروعات تنوعت بين تدوير المخلفات والحصول علي طاقة نظيفة، وبين تنفيذ مشروعات الاستزراع السمكي المكثف الصديق للبيئة، وإنتاج السجاد المعالج ضد البكتيريا أو مشروعات تحويل الملوثات وثاني أكسيد الكربون لمنتجات صديقة للبيئة.

وأضاف المحافظ، أنه تم اختيار 6 مشروعات ناجزة في كفر الشيخ بعضها بشأن الطاقة البسيطة، مشيراً أن هذه المشروعات جرى تحقيقها بالفعل في مجال الاستزراع السمكي وغيرها، مع إيجاد العديد من الفصول في التعليم الفني للاستزراع السمكي نظراً للحاجة إلى فنيين، مؤكداً أن المحافظة تنتج 42% من الإنتاج السمكي بعيداً عن بركة غليون، وقد وقع الاختيار على مشروع تدوير المياه في الاستزراع السمكي، وتعتمد التجربة على استخدام الطاقة الخضراء، وذلك من بين 6 مشاريع تم تقديمهم ضمن المبادرة، وهذا يتم باستخدام العلم وطاقة الشباب والبيئة المحيطة.

تكريم أصحاب 18 مشروعاً من بينهم 6 مشاريع بكفر الشيخ

كان الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، استقبل اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، للمشاركة في المؤتمر، بحضور عدد من القيادات التنفيذية، والمتخصصين في مجال البيئة.

يتضمن المؤتمر عرض فيديوهات للمحافظات الثلاثة عن دورهم في حماية البيئة، وعرض فيديو لفكرة المسابقة، إضافة لكلمات لمحافظين كفر الشيخ، والغربية، والمنوفية، وعروض للمسئولين عن المبادرة في المحافظات الثلاثة عن المشروعات الفائزة، وتكريم أصحاب 18 مشروعاً من بينهم 6 مشاريع بكفر الشيخ.