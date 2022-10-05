تفاصيل حبس «مستريح الماشية» في الجيزة بتهمة الاستيلاء على 10 ملايين جنيه

قررت جهات التحقيق حبس «مستريح الماشية»، في الجيزة لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الاستيلاء على أموال المواطنين بزعم استثمارها في نشاط تجاري لتسمين الماشية، ونجح المتهم في الاستيلاء على 10 ملايين جنيه نظير حصول ضحاياه على أرباح شهرية وعقب مرور شهرين أغلق هاتفه المحمول وغادر مكان إقامته هربًا من مطاردات المجني عليهم.

«مستريح الماشية» غسل أموال النصب بشراء عقارات

وبحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية، نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، في القبض على مستريح الجيزة وبمواجهته اعترف بتفاصيل جريمته زاعمًا أن الضحايا كانوا يعرفون نشاطه التجاري وطلبوا منه استثمار أموالهم نظير مبالغ مالية شهريًا.

عقوبة مستريح الماشية

وأوضح الخبير القانوني ياسر سيد أحمد المحامي بالنقض، في تصريح لـ«الوطن»، أن جريمة مستريح الماشية تقع تحت طائلة القانون وتحديدًا المادة 338 التي تنص على: «كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع».