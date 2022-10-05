سقوط مستريح المواشي بالجيزة أثناء غسل 10 ملايين جنيه من أموال ضحاياه

أعلنت الأجهزة الأمنية اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال شخص لقيامه بغسـل أكثر من 10 ملايين جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين.

استولى على أموال الضحايا بدعوى توظيفها

واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال شخص له معلومات جنائية ومقيم بمحافظة الجيزة؛ لقيامه بممارسة نشاط إجرامي في مجال النصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها في مجالي التسويق العقاري وتسمين المواشي.

وتبين للضحايا أن كلامه عاري من الصحة وأن الأموال التي حصل عليها مقابل توظيفها بأرباح مالية متفق عليها، استولى عليها المتهم تحت ذات الزعم وامتنع عن إعطائهم الأرباح أو رد أصول تلك المبالغ.

القبض على المتهم أثناء غسيل الأموال

وتبين لجهات التحقيق أنه غسل تلك الأموال عن طريق تأسيس عدد من الأنشطة التجارية وشراء الوحدات السكنية والسيارات، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال واصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، إذ قدرت تلك الممتلكات بـ (10 ملايين جنيه تقريباً)، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.