تأجيل محاكمة «مستريح أسوان» إلى 5 نوفمبر المقبل

أجلت محكمة جنايات قنا الاقتصادية، اليوم السبت، نظر قضية مصطفى البنك، «مستريح أسوان»، إلى جلسة 5 نوفمبر المقبل، لتنفيذ طلبات وإجراءات الدفاع.

محاكمة مصطفى البنك مستريح أسوان

وشهدت جلسة اليوم حضور هيئة الدفاع عن المجني عليهم والمتهم، وسط تعزيزات أمنية مكثفة، بمحيط محكمة قنا الاقتصادية لتأمين محاكمة مصطفى البنك مستريح أسوان.

وقال محمود عيد، محامي الضحايا، لـ«الوطن» إن المحكمة اليوم استمعت للشهود حول قضايا مصطفى البنك، مستريح أسوان.

وعد مصطفى البنك مستريح أسوان

وأضاف أن موضوع التصالح الذي تحدث عن المتهم في الاستيلاء على أموال المواطنين، في الجلسات الماضية، لم يتطرق إليه أحد حتى اللحظة، مؤكدا أنه لا يوجد جدية فيما تعهد عليه مستريح أسوان حول التصالح حول 1000 ضحية من ضحاياه.

تفاصيل قضية «مستريح أسوان»

يذكر أن أمر إحالة المتهم مصطفى البنك، الصادر من نيابة مركز أسوان يتضمن، تلقي أموال من الأهالي بطريق النصب والاحتيال بعد أن أوهمهم بالحصول على أرباح وهمية من خلال أخذ مواشيهم، جمع من خلال ذلك 867 مليونا و771 ألف و110 جنيهات، لتوظيفها في تربية المواشي.

كما تضمن أمر الإحالة، عدم حصول المتهم على تصريح الهيئة العامة للرقابة المالية بالمخالفة لأحكام القانون رقم 146 لسنة 1988، والامتناع عن رد المبالغ المستحقة للأهالي حال طلبهم بها.