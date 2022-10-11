تأجيل استئناف معيد بجامعة على حبسه لاتهامه بالتسبب في نفوق 60 فأر تجارب

قررت محكمة جنح مستأنف قنا، اليوم الثلاثاء، تأجيل استئناف معيد بكلية الطب البيطري بجامعة جنوب الوادي، بعد اتهامه بالتسبب في نفوق 60 فأر تجارب ملك زميلته التي تدعى هاجر محمد، إلى جلسة 25 أكتوبر للنطق بالحكم.

وقال محمد الشاذلي، محامي هاجر محمد، المعيدة بكلية الطب البيطري جامعة جنوب الوادي، إن المحكمة أجلت القضية للنطق بالحكم في جلسة 25 من الشهر الجاري، لافتا أنه تقدم بمستندات وتقرير بتفريغ كاميرات المراقبة وشهادة موظفة مسجلة في الشهر العقاري، بأن المعيد هو من تسبب في نفوق 60 فأر تجارب خاصة بزميلته المعيدة بوضع سم لهم.

وكانت محكمة مستأنف قنا نظرت استئناف المعيد بكلية الطب البيطري في جامعة جنوب الوادي، في الحكم عليه بـ6 أشهر حبس وغرامة 50 جنيها بعد اتهامه بالتسبب في نفوق 60 فأر مخصصة للتجارب ملك زميلته لإفساد تجاربها البحثية.

بداية الواقعة

تعود أحداث الواقعة لعام 2021، عندما تلقت جهات التحقيق في قنا بلاغا من هاجر محمد بربري، المعيدة بقسم الباثولوجيا بكلية الطب البيطري، وبرفقتها رمضان أبو النجا، عامل التشريح والمسئول عن متابعة المعمل في قسم بندر قنا، تتهم زميلها بالتسبب في نفوق 60 فأر بحث جلبتهم من القاهرة.

نفوق 60 فأر في كلية الطب البيطري بقنا

وأكدت في محضرها أنها عثرت على مادة سامة بأرضية المعمل وفي مياه الشرب أمام الفئران وبداخل الأقفاص، ما أدى إلى نفوق 60 فأرا يبلغ ثمنها حوالي 3 آلاف جنيه، مؤكدة أنه هذه الفئران كانت تجري تجارب عليها لرسالة الماجستير حول مادة حافظة توضع في مادة تجميل تستخدمها السيدات لتوضيح أنها تسبب السرطان من عدمه.

واتهمت «هاجر» زميلها في القسم ويدعى «أرميان. م. غ»، الذي أوضحت كاميرات الجامعة أنه آخر من دخل المعمل قبل ليلة نفوق الفئران بقصد إفساد تجاربها البحثية على رسالة الماجستير، كما أكد ذلك قسم التشريح موضحا أن الفئران نفقت بسبب مادة مسممة.

وأحيلت القضية برقم 7571 لسنة 2022 جنح قسم قنا إلى محكمة جنح قنا، والتي قضت بمعاقبة المتهم بالسجن 6 أشهر وكفالة 50 جنيها كحكم أول درجة.