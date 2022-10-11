ملكة جمال الأرض 2022: حلمي المشاركة بالأولمبياد في رياضة الرماية

قالت هالة عتمان، الفائزة بفضية كأس العالم للرماية وصاحبة لقب ملكة جمال الأرض، إنها منذ صغرها اعتادت على القيام بمجموعة أعمال في وقت واحد مثل الرياضة والتعليم والثقافة، مشيرة إلى أنها تُكرس كل وقتها لبناء شخصيتها وإتقان كل ما تقوم به.

مسابقة ملكة جمال الأرض

وأوضحت «عتمان» في مداخلة هاتفية لبرنامج «السفيرة عزيزة» مع الإعلاميتين شيرين عفت وسالي شاهين، والمذاع على فضائية «dmc» أن سبب مشاركتها في مسابقة ملكة جمال الأرض 2022 رغبتها في التأكيد على أن السيدة المصرية تستطيع القيام بأكثر من دور في وقت واحد، دون أن ينتقص ذلك من جمالها وأنوثتها.

التدريب على رياضة الرماية

وأشارت ملكة جمال الأرض إلى أنها بدأت في التدريب على رياضة الرماية من خلال «شمسية» قامت بتحويلها إلى ما يشبه البندقية، بسبب عدم قدرتها على السفر بالسلاح، ولمواجهة صعوبات التعلم، اتجهت للتدريب الذهني قبل الممارسة العملية، مؤكدة على أنها كانت ترغب في الالتحاق بكلية الهندسة قسم سلاح، ولكنها لم تتخل عن حلمها بعد دخولها تخصص آخر، مضيفة أنها تحلم بالتخرج من الجامعة لتبدأ مشوارها المهني، وفي نفس الوقت المشاركة في الأولمبياد وتسجيل رقم قياسي في رياضة الرماية.

يُذّكر أن برنامج السفيرة عزيزة، يُذاع يوميا من السبت إلى الأربعاء، في الثالثة عصرا، وتتبادل على تقديمه 6 مذيعات، وهن: سناء منصور، جاسمين طه، شيرين عفت، نهى عبدالعزيز، سالي شاهين، رضوى حسن.

ويتناول برنامج السفيرة عزيزة كافة القضايا والأخبار المجتمعية التي تهتم بها الأسرة المصرية بجميع عناصرها ، بجانب حرصه على متابعة أخبار الموضة والأزياء، ورصد قصص النجاح المختلفة لسفيرات مصر في كل مكان داخل وخارج مصر، الاتي حققن نجاحات في مجالات مختلفة.