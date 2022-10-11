«السياحة»: سعر عمرة المولد يتراوح بين 25 و30 ألف جنيه للبرامج الاقتصادية

قال أحمد وحيد عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن جميع رحلات العمرة بالنسبة للمواطنين المصريين تجري من خلال البوابة المصرية للعمرة، ويجري تنظيمها من قبل شركات السياحة، وذلك وفقا لقانون البوابة المصرية للعمرة الذي أصدره رئيس الوزراء، لافتا إلى أنه لا يحق لأي مواطن التقدم بطلب للحصول على تأشيرة العمرة من الجهات السعودية مباشرة.

إلغاء سفر المواطنين المسافرين للعمرة خارج البوابة

وأضاف لـ«الوطن»، أنه حال حصول أي مواطن على تأشيرة العمرة من الجهات السعودية خارج البوابة المصرية للعمرة؛ فإن سلطات المطار تلغي سفره ويعود من المطار لعدم حصوله على باركود البوابة المصرية للعمرة وهو الشرط الأساسي للسماح للمواطنين المصريين بالسفر لأداء العمرة.

أسعار برامج عمرة المولد النبوي

وأوضح وحيد، أن سعر برنامج عمرة المولد النبوي للمواطنين المصريين حاليا يتراوح ما بين 25 إلى 30 ألف جنيه بالنسبة للبرامج الاقتصادية التي تبلغ مدتها 15 يوما، مشيرا إلى أن ما تردد عن أن سعر الحصول على تأشيرة العمرة والإقامة بالمملكة العربية السعودية بقيمة 4400 جنيه لا يمثل قيمة برامج العمرة التي يجري تنظيمها بل يمثل فقط ثمن التأشيرة، مشيرا إلى أن تكلفة برامج العمرة تشمل قيمة تأشيرة العمرة، إضافة إلى رسوم البوابة المصرية للعمرة وقيمة تذاكر الطيران والإقامة بفنادق مكة المكرمة والمدينة والتنقلات الداخلية، فضلا عن بعض الرسوم الإدارية الأخرى.

وحذر عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا المواطنين المصريين من حجز رحلات العمرة بطريق مباشر من الجهات السعودية، إذ أنه لن يسمح لهم بالسفر من مصر، وذلك وفقا للقانون، وتجري إعادتهم من المطار وضياع قيمة الحجوزات التي قاموا بها، مشيرا إلى أن البوابة المصرية للعمرة تمثل حماية لحقوق المواطنين المصريين الراغبين في السفر للعمرة، فضلا عن أنها تحافظ على حقوق الدولة المصرية وشركات السياحة المنظمة للرحلات.