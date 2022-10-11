«الوطن» داخل السباق.. ختام الجولة الـ9 من بطولة العالم للدراجات النارية SBK بالبرتغال

أقيمت الجولة الـ9 من بطولة العالم للدراجات النارية سوبر بايك لهذا العام، على حلبة أوتودرومو البرتغالية، في أجواء مثيرة وحماسية، نظمها FIM الاتحاد الدولى للدراجات النارية، حقق الفارو باوتيستا، انتصارًا صعبا فى بطولة سوبر بايك للدرا جات النارية SBK، وجاء فى المركز الثاني بطل العام الموسم الماضي توبراك رازجاتلي.

وبدأ باوتيستا السباق الثاني من المركز الثاني، بعد تقدم رازجاتلي فى السباق الأول، لكن ريا هو من قاد السباق إلى المنعطف الأول، بينما تراجع باوتيستا إلى المركز الثالث، وتراجع رازجاتلي أيضا للمركز الثاني.

رازجاتلي يستعيد صدارته

وفي اللفة السابعة، استطاع رازجاتلي أن يستعيد صدارته، وذلك بعد جولتين في نفس الزاوية، لكن سرعان ما عاد باوتيستا إلى الصدارة مرة أخرى، حيث تراجع رازجاتلي إلى المركز الثالث خلف باوتيستا.

ومع اقتراب منتصف الطريق، تحرك باوتيستا في المنعطف العاشر، ليأخذ زمام السباق، بينما تبعه رازجاتلي إلى المركز الثاني بعد تجاوز ريا.

ومع اقتراب الثلث الأخير، بدأ رازجاتلي في الاقتراب من باوتيستا، واتخذ خطوة نحو متصدر البطولة في Turn 13 في اللفة 14، لكن في بداية اللفة التالية، تمكن باوتيستا من تجاوز رازجاتلي مرة ثانية، ليتولى زمام البطولة.

وتمكن باوتيستا من توسيع الفجوة مع غريمه رازجاتلي، لتزيد عن ثانيتين، حيث حقق فوزه الثامن والعشرون.

باوتيستا في منصة التتويج رقم 24 هذا الموسم

كما منح هذا الفوز باوتيستا منصة التتويج رقم 24 هذا الموسم، معادلا لأفضل رقم قياسي له في موسمه من موسم المبتدئين في عام 2019، واحتل منصة التتويج رقم 236 في WorldSBK والمرتبة 24 في سباق البرتغال، حيث يحتل البطل ست مرات أكبر عدد من منصات التتويج.

قال رازجاتلي الذي تحرص مجموعة بروميتيون للإطارات على رعايته، وتمثل الراعي الرسمي لبطولة العالم للدراجات النارية المُعدلة WorldSBK، كان الجميع يتخطون الحد الأقصى لأنه كان عشر لفات.

وكنت أضغط أيضا على الحد الأقصى، وكنت بحاجة لتجاوز، لكن كانت دراجته سريعة جدًا، وهذا المسار ليس من السهل المرور به، ونجحت استراتيجيتي في سباق Superpole، لكنها لم تنجح في الجولة الثانية من السباق.

وكانت الجولة الثانية من السباق مثيرة للغاية، حيث تصارع الثنائي من أجل الفوز على الرغم من أنه في النصف الأول من السباق، كان هناك أيضًا البطل ست مرات جوناثان ريا، حيث تناوب الثلاثة قيادة السباق، ومع قيادة ريا للجولات الست الأولى، وتصدر رازجاتلي الجولتين التاليتين، ثم باوتيستا، متقدمًا من اللفة 9 حتى النهاية، وكان بروميتون صانع الإطارات العالمي، اتجه إلى رعاية هذه البطولة لأول مرة هذا العام، نظرا للاهتمام الجماهيري الذي تحظى به هذه البطولة على مستوى العالم.