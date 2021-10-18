«كريم» تخفض تسعيرة خدمات الدراجات النارية في القاهرة والإسكندرية

قررت شركة كريم مصر - منصة الإنترنت الرائدة للخدمات التكنولوجية والنقل التشاركي - تخفيض تسعيرة خدمات الدراجات النارية Careem Bike في القاهرة والإسكندرية، ضمن جهود كريم المستمرة لمساعدة الكباتن على زيادة عدد رحلاتهم، وزيادة دخلهم، وتقديم خدمات متنوعة بأسعار تنافسية للعملاء.

وتأتي هذه الخطوة استكمالا لنجاح خدمة Careem Bike والتي شهدت نموا كبيرا في حصتها السوقية خلال العام الماضي وصل لـ3 أضعاف من إجمالي حركة تلك الخدمة في السوق المصري.

تعريفة الركوب لخدمة الدراجات النارية

ويشمل القرار الذي اتخذته شركة كريم بشأن تعريفة الركوب، خدمة الدراجات النارية Careem Bike تخفيضا بنسبة 5% في القاهرة والإسكندرية، لتصل تعريفة فتح العداد في القاهرة إلى 5.78 جنيه في بداية الرحلة و1.89 جنيه لكل كيلو متر و0.26 لدقيقة الانتظار، كما تصل تعريفة فتح العداد طبقا للأسعار الجديدة فى الإسكندرية إلى 5.38 جنيه لبداية الرحلة و1.88 جنيه للكيلو و0.38 دقيقة الانتظار، إضافة إلى تخفيض أسعار خدمة Bike plus المفعلة بالإسكندرية فقط بنسبة 7% بواقع 6.51 جنيه لتعريفة فتح العداد و2.28 للكيلو و0.46 لدقيقة الانتظار.

الأسعار الجديدة في إطار حرصنا الدائم على تقديم حلول نقل مختلفة وبأسعار متنوعة

وقال هيثم عصام المدير العام لشركة كريم مصر: «تأتي الأسعار الجديدة التي أقرتها الشركة مؤخرا في إطار حرصنا الدائم على تقديم حلول نقل مختلفة وبأسعار متنوعة وتنافسية، تساعد على زيادة عدد الرحلات للكباتن وتحقيق المزيد من الدخل لهم، ويعتبر الكباتن شركاء نجاح أساسيين لشركة كريم، ونسعى دائما لتحقيق منافع مادية ومعنوية لهم، ومساعدتهم على أداء عملهم بشكل أفضل للاستمرار في تقديم خدمة مميزة لعملائنا».

وأضاف عصام، أنّ النمو الذي شهدته الدراجات النارية Careem Bike خلال العام الماضي، هو دليل على نجاح كريم في تقديم حلول نقل متنوعة وسريعة تلبي رغبات العملاء المختلفة، ما يجعل كريم الحل الأمثل لخدمات النقل التشاركي في مصر.