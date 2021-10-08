أسوان تستقبل رحلة الدراجات النارية بمشاركة 60 دراجة و120 متسابقا

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان اللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة بإستقبال رحلة الدراجات النارية التي وصلت إلى قرية غرب سهيل النوبية، برفقة الدكتور أحمد فرمان مستشار المحافظ للأثار والسياحة والهوية البصرية، ومدير هيئة تنشيط السياحة بأسوان عبد الحكيم حسين، لتقديم كافة التسهيلات مع توزيع كتيبات وبرشورات عن المعالم السياحية، ويشارك في الماراثون 60 دراجة نارية بإجمالى 120 مشاركا مصريا.

خط سير الرحلة

يذكر أن خط سير الرحلة بدأ بالتحرك من القاهرة يوم 5 أكتوبر في اتجاه مدينة الأقصر مروراً بخط الصعيد، كما تضمن خط سير الرحلة خلال يومي 6 و 7 أكتوبر التحرك من الأقصر إلى مدينة أسوان والإقامة في أحد الفنادق ذات الطابع والطراز النوبى بقرية غرب سهيل، ثم ستتوجه الرحلة صباح اليوم الجمعة 8 أكتوبر باتجاه البحر الأحمر، لتعود مرة أخرى للقاهرة في 9 أكتوبر .

وأكد محافظ أسوان بأنه في ظل التعاون المستمر مع وزارة السياحة والآثار بقيادة الدكتور خالد العناني، وأيضاً الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بإشراف أحمد يوسف المدير التنفيذي للهيئة تشهد الفترة الحالية تنظيم العديد من الفعاليات ومنها رحلة الدراجات النارية التي تنظمها إحدى الشركات المتخصصة في هذا المجال خلال الفترة من 5 إلى 9 أكتوبر الجاري، وذلك في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها أجهزة المحافظة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية للتنشيط والترويج السياحي ولاسيما مع إنطلاق الموسم الجديد.