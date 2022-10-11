برلماني: مناقشة مخرجات المؤتمر الاقتصادي في الحوار الوطني

قال علاء عصام، عضو مجلس النواب، ومقرر مساعد لجنة المحليات بالحوار الوطني، إن هناك تكاملا بين فعاليات الحوار والمؤتمر الاقتصادي، موضحا أن المؤتمر تنظمه الحكومة وتدعو إليه بصفتها جهة تنفيذية لحل المشكلات الاقتصادية وتحقيق العدالة الاجتماعية وتقليل فاتورة الاستيراد، والمخرجات الناتجة عنه سيتم مناقشتها في الحوار الوطني الذي يضم كل القوى السياسية من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، ما يعني أن الحكومة ترغب في التعرف على رأي المشاركين في الحوار.

دعوة حكومية للمشاركة في الحوار الوطني

وأوضح «عصام»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم» مع الإعلامية سارة حازم، والمذاع على فضائية «dmc» أن الحكومة دعت المشاركين في المحور الاقتصادي في الحوار الوطني للمشاركة في المؤتمر الاقتصادي، وأكدت أن المخرجات ستُحال إلى الحوار الوطني للمناقشة، لافتا إلى أن الجمهورية الجديدة تقوم على حل المشكلات وصنع السياسات والتصورات الناتجة عن المشاركة والتوافق والاستماع لكل وجهات النظر.

أجندة مخصصة لمقرري المحور الاقتصادي

وأشار النائب علاء عصام إلى أن هناك أجندة مخصصة لمقرري المحور الاقتصادي، تتضمن آراء أحزاب اليسار واليمين لكيفية النهوض بالوضع الحالي.

وذكر أن الأزمة الاقتصادية العالمية سببها الصراع العالمي بين عدد من القوى العظمى، ومنها الصين وأمريكا وروسيا وأوكرانيا، حيث أدت الصراعات إلى زيادة أسعار النقل والطاقة ومشكلات في سلاسل الإمداد، وترتب على ذلك ارتفاع معدلات التضخم والبطالة.

الاستماع لوجهات نظر الأحزاب والقوى السياسية

وأكد مقرر مساعد لجنة المحليات بالحوار الوطني، أن التكاتف في العمل العام هو الحل، مع إتاحة الفرصة كاملة للاستماع لوجهات نظر الأحزاب والقوى السياسية، وهو ما يحدث على أرض الواقع، لافتا إلى أن السياسي بشكل عام يمثل ويعبر عن من انتخبوه من المواطنين، ولا بد من العمل على حل مشكلاتهم، وأن يكون الخلاف في وجهات النظر بعيدا عن القضية الرئيسية التي تهم المواطن.