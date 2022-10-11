مصر تحذر مواطنيها من السفر إلى أوكرانيا وتوصي أبناء الجالية بالعودة

وجه سامح شكري وزير الخارجية، سفارة مصر في أوكرانيا، بضرورة التواصل مع جميع أبناء الجالية المصرية هناك، وحثهم على اتخاذ أقصى درجات الحذر والحيطة، والإقلال من التحركات غير الضرورية، وعدم التواجد في مناطق الخطر أو بالقرب منها.

وجاءت توجيهات الخارجية المصرية، في ضوء متابعتها للتطورات السياسية والأمنية المتسارعة والمتلاحقة اتصالاً بالأزمة الأوكرانية – الروسية، وفي إطار الحرص على ضمان أمن وسلامة المواطنين المصريين المُقيمين في أوكرانيا.

الخارجية توصي أبناء الجالية بالاستعداد للعودة إلى أرض الوطن

وأهابت وزارة الخارجية، في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، بأبناء الجالية المصرية في دولة أوكرانيا، بتوخّي أقصى درجات الحيطة والحذر، واتخاذ كل التدابير اللازمة وتوفير الاحتياجات الضرورية تحسُّباً لتدهور الأوضاع، كما أوصت أبناء الجالية بالاستعداد للعودة إلى أرض الوطن حفاظاً على سلامتهم وأمنهم.