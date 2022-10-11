يبحث الكثيرون عن رابط نتيجة تظلمات تكليف اسنان دفعة 2020 وكشف مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، عن ظهور نتيجة تظلمات تكليف أسنان دفعة 2020 عبر الموقع الرسمي لإدارة التكليف الخاص بوزارة الصحة، متابعا أن نتيجة تظلمات تكليف أسنان دفعة 2020 ظهرت بالفعل والموقع الإلكتروني استقبل عددا كبيرا من التظلمات وجرى مراجعتها ويمكن مطالعة رابط نتيجة تظلمات تكليف أسنان دفعة 2020 من هنـــــا.

رابط نتيجة تظلمات تكليف اسنان دفعة 2020

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن نتيجة تظلمات تكليف أسنان دفعة 2020 تضمنت جانبا إنسانيا وآخر مرضي وشق آخر وهو الجانب السكني، وهناك عدد كبير من أطباء دفعة أسنان 2020 تقدموا بأكثر من طلب به تظلمات مرضية متعلقة بالأب والأم، وكل التظلمات جرت مراجعتها بشكل دقيق: «راجعنا كل التظلمات مرة واتنين وتلاتة وأربعة لقبول من يستحق تظلمه».

نتيجة تظلمات حركة تكليف أطباء الأسنان دفعة 2020

وأوضح المصدر، بشأن رابط نتيجة تظلمات تكليف أسنان دفعة 2020 أن وزارة الصحة والسكان، ترحب بجميع أطباء الأسنان الجدد في مواقعهم بالوحدات الصحية، وكذلك المراكز والمستشفيات التي جرى تكليفهم بها، ونتمنى لهم كل التوفيق والنجاح والعمل على تقديم خدمة طبية تليق بالمواطن المصري.

يذكر أن وزير الصحة والسكان له الحق في تكليف خريجي كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان والمعاهد والمدارس والمراكز التي تعد أو تخرج.

تكليف أفراد هيئات التمريض والفنيين

كما يمتلك وزير الصحة الحق في تكليف أفراد هيئات التمريض والفنيين وغيرهم من الفئات الطبية الفنية المساعدة للعمل في الحكومة أو في وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة والوحدات التابعة لها أو المؤسسات العامة والوحدات التابعة لها أو القطاع الخاص، وذلك لمدة سنتين.

يمكن مد مدة السنتين إلى أكثر من ذلك وفقا لما تراه جهة التكليف من عمل الفرق الطبية المختلفة السابق ذكرها، وفور التكليف يجري إعطاء شهادة بعدم التكليف مرة أخرى لمن يطلبها من ذوي الشأن.