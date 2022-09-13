أماكن شاغرة بكليات القمة في جامعة سيناء.. طب أسنان وإعلام وإدارة أعمال

تواصل جامعة سيناء، فتح باب القبول بكلياتها في العريش والقنطرة وذلك لطلاب الثانوية العامة، والشهادات المعادلة العربية والأجنبية، وما يعادلهما، ومن المقرر أن يستمر استقبال الطلاب حتى نهاية شهر سبتمبر الجاري وسط وجود أماكن شاغرة بكليات القمة.

وتتيح الجامعة التعلم بنظام الساعات المعتمدة، وهو النظام الأمريكي بحيث يحق للطالب تسجيل مواد في الصيف لإعادة المقررات التي رسب فيها بما يسهل على الطلاب التخرج بشكل مبكر.

ونجحت جامعة سيناء، في رقمنة الخدمات، حيث يستطيع الطالب الدخول والتسجيل والدفع إلكترونيا من خلال الموقع الإلكتروني للجامعة.

الحد الأدنى للقبول بالكليات

وتستقبل جامعة سيناء الطلاب بحد أدنى 77% للقبول بكلية طب الأسنان، و76% للقبول بكلية العلاج الطبيعي، و73% للقبول بكلية الصيدلة، و66% حد أدنى للقبول بكلية الهندسة، و61% للقبول بكليات الحاسبات، و55% للقبول بكليات الإعلام وإدارة الأعمال.

وتوفر جامعة سيناء خصم يصل لـ 30% للالتحاق بكليات الصيدلة والهندسة وإعلام وإدارة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب لأبناء محافظة سيناء ومدن القناة وأشقاء الطلاب بالجامعة من الدفعات الجديدة.

منح جامعة سيناء

وشهدت الجامعة تطورا كبيرا في المنح الدراسية، حيث تضم منح كلية بنسبة 100% وتكون لأبناء منطقة وسط سيناء وهذه المنطقة الأكثر فقرا وتحتاج إلى تنمية، ومنح لأبناء سيناء والعاملين بها لمدة تزيد عن 10 سنوات، بالإضافة إلى منح التفوق العلمي لطلاب الثانوية العامة ويستمر معهم بشرط النجاح في الدراسة.

كما خصصت الجامعة منح بخصم 15% للأشقاء ومنح لأبناء الشهداء من القوات المسلحة والشرطة المصرية بنسبة خصم 25%، ومنحة للطلاب ذوي الهمم بنسبة 25% ومنح تخصصية لأبناء محافظات شمال وجنوب سيناء والإسماعيلية ومدينة القنطرة شرق حسب الكلية بنسبة 50%، بالإضافة إلى منح لأبناء أعضاء هيئة التدريس على مستوى الجامعات وأيضا المراكز البحثية.

وتضم جامعة سيناء كليات «الصيدلة وطب وجراحة الفم والاسنان، وكلية الهندسة وتشمل تخصصات: الهندسة المدنية والمعمارية في تخصصي التصميم الداخلي العمارة والتخطيط، والهندسة الكهربية والحاسب الآلي في تخصصات: هندسة الإلكترونيات والاتصالات وهندسة القوى والآلات الكهربية وهندسة الحاسبات والتحكم وهندسة الاتصالات والمعلومات، بالإضافة إلى الهندسة الميكانيكية في تخصصات: هندسة التصميم والإنتاج وهندسة القوى الميكانيكية وهندسة الميكاترونيكات، إلى جانب الهندسة الطبية الحيوية».

كما تتضمن كلية تكنولوجيا المعلومات وتشمل برامج علوم الحاسب وهندسة البرمجيات ونظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار وتكنولوجيا المعلومات، كلية الإعلام وتشمل الإذاعة والتلفزيون والصحافة المطبوعة والإلكترونية والاتصالات التسويقية، وكلية إدارة الاعمال وتشمل الإدارة والمحاسبة والتسويق والتمويل والاستثمار.