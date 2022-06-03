تعرف على تفاصيل مهرجان «إبداع 10».. وسر فرقة «mia» لتصنيع الغواصات

كشفت الدكتورة شيريهان أحمد، مدرس بكلية نوعية جامعة الإسكندرية، عن تفاصيل مهرجان «إبداع» في نسخته العاشرة، قائلة إن المهرجان بدأ منذ 10 سنوات تقريبا، وكل عام يكون هناك شيء مميز، كما أنه مهرجان يجمع الشباب بغض النظر عن الاسم الفائز في النهاية، فهذا لم يكن الهدف، ولكن أن يكون في النهاية هناك منتج مخرج يكون محببا للجميع.

مقتطفات من ملحنين عظماء

وأضافت «أحمد»، خلال لقاء ببرنامج «أتوبيس السعادة»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، ويقدمه الإعلامي أحمد يونس، اليوم الجمعة، أن النسخة الحالية لمهرجان إبداع عرض ألحان عدد من الملحنين العظماء مثل القصبجي ومحمود الشريف وحلمي بكر ورياض الهمشري وصلاح الشرنوبي، «عملت من أعمالهم مقتطفات منهم، وأكنها حدوتة».

وأشارت إلى أنها تشارك في المهرجان منذ نسخته الأولى، ويعتبر المهرجان أكبر مسابقة على مستوى مصر والجامعات والأكاديميات والمعاهد العليا، وهذه ميزة بأنه يضم جميع الطلاب.

وأوضحت أن الأجواء في الإسكندرية عناصر مساعدة للإبداع والفن، متابعة: «الدندنة على البحر ليها طعم مختلف، عما كنا في الجامعة أو أوقات البروفات».

غواصة فريق mia

من ناحية أخرى قال «عبدالرحمن»، الطالب في الفرقة الرابعة بكلية الهندسة، والمشارك في مهرجان إبداع، إنه قرر مع 35 طالبا، تأسيس فرقة تسمى «mia» أو made in Alex، لافتا إلى أن الفريق تأسس عام 2011 بكلية الهندسة في جامعة الإسكندرية.

وأضاف «عبدالرحمن» خلال لقاء بنفس البرنامج، أن فريقه اهتم بـ «الغواصات الآلية»، فهي عبارة عن روبوت يهبط أسفل المياه، ويهدف لمهام مختلفة من عام لآخر، لافتا إلى أن التحدي الكبير في الغواصة هي صناعتها وعزلها ونزولها أسفل المياه لمسافات بعيدة.

وعن سبب اهتمامهم بهذا المجال، قائلا إنهم يهدفون لتقوية قدراتهم وتنميتها في الدراسة، وتطبيق ما يدرسونه في الكلية بشكل عملي بالدخول في مسابقة إبدع والمشاركة، لافتا أنهم يسعون لنشر ثقافة التصنيع في مصر.