خطوات تقديم تظلمات مخالفات المرور 2022.. الطلب يستغرق بضع دقائق

لايزال موقع النيابة العامة هو الأهم في تقديم كل ما يخص الخدمات التي تخدم المواطن المصري، ومنها خدمات نيابات المرور، وهي خدمة الاستعلام عن المخالفات على رخص السير بأنواعها ورخص القيادة والاطلاع على نماذج المخالفات المسجلة، إذ يقدم الموقع لمستخدميه عددًا من التسهيلات منها خدمة تقديم تظلمات مخالفات المرور 2022.

وترصد «الوطن»، في السطور التالية، الخطوات التي يمكن من خلالها تقديم تظلمات مخالفات المرور 2022:

تقديم تظلمات مخالفات المرور 2022

لتقديم تظلمات مخالفات المرور 2022، ادخل على موقع النيابة العامة وأدخل الرقم القومي في الخانة المخصصة واضغط على «تفاصيل المخالفات»، ثم تظهر أمامك جميع المخالفات المستحقة على المركبة التي قمت بالاستعلام عنها وتفاصيلها وقيمة الحد الأدنى والأقصى للغرامة المستحقة، وقم بتحديد المخالفة التي ترغب في التظلم منها وسبب التظلم ثم اضغط على «تظلم»، ثم الموافقة على الشروط والأحكام، إذ تظهر بعد ذلك شاشة مبين بها البيانات الأساسية لرخصة المركبة، وقم باستيفاء البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة لذلك، ثم اضغط على «إرسال الطلب»، وتظهر بعد ذلك بيانات إيصال التظلم ورقم الطلب الخاص به، ويجب حفظه لاستخدامه في المتابعة.

مراحل الاستعلام عن المخالفات المرورية 2022

وللاستعلام عن المخالفات المرورية، يجب الدخول على الموقع الرسمي للنيابة العامة ثم الضغط على أيقونة خدمات نيابة المرور، ولاختيار خانة الاستعلامات اضغط على كلمة الاستعلام أسفل أيقونة مخالفات رخص المركبات وكتابة رقم اللوحة إذا كان يحتوي على أرقام فقط أو أرقام وحروف، ثم اضغط على أيقونة إجمالي المخالفات لتظهر مخالفات السيارة، وفي حالة عدم وجود مخالفات يمكنك طباعة شهادة تُفيد بأنه لا توجد مخالفات، وإذا كانت هناك مخالفات يمكن إدخال الرقم القومي الخاص بمالك السيارة، ثم الضغط على المخالفات لمعرفة المخالفات المحررة ضده وقيمة رسوم التصالح المستحقة، وأماكن ارتكاب المخالفات بالتفصيل.