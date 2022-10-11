نجوم الفن يهنئون مصطفى كامل بفوزه بمنصب نقيب الموسيقيين

حرص عدد من الفنانين على تهنئة الفنان مصطفى كامل بعد توليه منصب نقيب الموسيقيين عقب فوزه مساء اليوم في انتخابات نقابة المهن الموسيقية.

وشارك حمو بيكا، صورة خاصة للفنان مصطفى كامل عبر صفحته الخاصة على موقع فيسبوك، وعلق عليها: «مبروك لسيادة النقيب مصطفى كامل.. ومن نجاح لنجاح بإذن الله نقيب مصر».

رنا سماحة تهنئ مصطفى كامل

كما حرصت الفنانة رنا سماحة على تهنئة مصطفى كامل عبر صفحتها الخاصة على موقع فيسبوك، قائلة: «ألف مبروك الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين رجل المرحلة الذي ننتظر منه التغيير والتطوير، Hard luck للدكتور والفنان مصطفى حلمي على أمل اللقاء في السنين القادمة إن شاء الله».

تعليق فيفي عبده على منشور هاني شاكر

وكتبت الفنانة فيفي عبده في تعليق خاص على صفحة الفنان هاني شاكر خلال تهنئته لمصطفى كامل: «‏1000 مبروك يا مصطفى نورت النقابة بالنجاح والتوفيق».