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بريطانيا تحدد تاريخ تنصيب ملكها الجديد رسميا

كتب:

عمرو حسني
07:44 م | الثلاثاء 11 أكتوبر 2022
قصر باكنجهام

قصر باكنجهام

أعلن قصر باكنجهام مقر الحكم لملك بريطانيا تشارلز الثالث، أن مراسم تنصب الملك الرسمية، ستكون في 6 مايو المقبل، في خبر عاجل بثته قناة «سكاي نيوز عربية» قبل قليل.

وفاة إليزابيث الثانية 

وتوفيت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية في منتصف سبتمبر الماضي، عن عمر ناهز 96 سنة، بعد 70 عاما من الحكم عقب توليه الحكم في عام 1952، وشهدت جنازة ملكة بريطانيا، حضور من مختلف قادة العالم، وعلى رأسهم الرئيس الأمريكي جو بايدن.

حداد على ملكة بريطانيا لفترة طويلة

وتقيم بريطانيا حداد لمدة 40 يوما على الملكة الراحلة، وتولى نجلها الأكبر تشارلز الثالث الحكم عقب وفاتها وقبل موتها مباشرة حرصت على تنصيب السيدة تراس ليز منصب رئاسة الوزراء بعد استقالة رئيس الوزراء جوريس بونسون بعد مخالفات أخلاقية واسعة وإقامات احتفالات خاصة أثناء حظر التجمعات بسبب فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

نفي إقامة تنصب كبير

ونفى من قبل القصر الملكية دعوة 6000 شخص لحضور حلفة التنصيب الرسمية للملك تشارلز  الثالث.

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