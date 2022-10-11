«المقاولون العرب»: الملء الأول لسد تنزانيا يبدأ في ديسمبر المقبل

أكد حسام الدين الليثي، عضو مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، الانتهاء من العمليات الخرسانية لمكونات سد تنزانيا، حيث تتبقى بعض البوابات والأعمال الميكانيكية تمهيدا لبدء الملء الأول وعمل السد.

موعد تشغيل الملء الأول

وأوضح «الليثي»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن المدة الزمنية لتشغيل السد ترجع للمعدلات البيئية، حيث تحوي البحيرة 156 مليار متر مكعب من المياه، ومن المتوقع أن يتم ملء من 7 إلى 8 مليارات متر مكعب سنويا، وسيتم تشغيل البحيرة بعد الوصول إلى منسوب 163 مترا، وهذا سيتحقق خلال فترة تمتد من عام ونصف العام إلى عامين، لافتا إلى أنه سيتم إغلاق الممر الفرعي للنهر في منتصف ديسمبر المقبل ليبدأ ملء السد الأول.

انتهاء الأعمال الخرسانية

وكشف المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن الانتهاء بشكل كامل من أعمال إنشاء الخرسانة المدموكة «RCC»، في جسم السد الرئيسي لمشروع محطة توليد وسد يوليوس نيريري الكهرومائية في دولة تنزانيا، لتكتمل الأعمال الإنشائية للسد، بعد فترة عمل بلغت 687 يوما.

مشروع محطة توليد وسد يوليوس نيريري الكهرومائية

وأوضح خطاب في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه جار التخطيط لبدء ملء خزان السد الرئيسي، ضمن مشروع محطة توليد وسد يوليوس نيريري الكهرومائية، على مساحة تصل إلى 158 ألف كيلو متر مربع، متوقعا أن تنتهي عملية الملء الأولى للسد الرئيسي خلال شهرين على الأقل.

وأشار إلى ان أعمال الملء ستبدأ عن طريق احتجاز مياه نهر روفيچي خلف السد، وذلك عقب الانتهاء من التركيبات والاختبارات الخاصة ببوابات تصريف المياه العملاقة، على ثلاثة مستويات.