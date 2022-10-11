اقرأ في عدد «الوطن» غدا .. نحتفي بالأسطورة «محمد منير» في عيد ميلاده
كتب:
محمود البدوي
08:00 م | الثلاثاء 11 أكتوبر 2022
عدد الوطن غدا
تقرأ في عدد جريدة «الوطن»، الصادر غدًا الأربعاء 12 أكتوبر، عددًا من الموضوعات والملفات المتنوعة والمهمة.
الصفحة الأولى
- «الوطن» تحتفي بالأسطورة في عيد ميلاده.. منير «زي نبع الحب صافي»
- مدرسة فنية.. شعارها «يهمني الإنسان»
- هاني شنودة: «شفت النجاح في عيونه من أول مقابلة معاه»
- أستاذ مسرح: صاحب مشروع متجدد.. وحلمي بكر: حقق تواصلا بين الأجيال
- كوثر مصطفى: جمعنا إحساس واحد بأننا جيل يريد أن يبدع ويتميز
- مجدي نجيب: «شبابيك» همسة عتاب أرسلتها لـ «ناصر» بصوت «منير»
- سر طلته المميزة: ملابسه وإكسسواراته مستوحاة من الفلكلور و«الموضة بتقلده»
- حكاية جرافيتي «الكينج» في النوبة وأسماء أغانيه تزين فندق على النيل
- فنانون لـ «الكينج» في عيد ميلاده: « كل سنة ومصر متونسة بحسك»
- «الوطن» تعيد نشر مقال الراحل محمود الكردوسي: « كل الأصوات باطلة إلا صوتك»
- مصطفى عمار يكتب: « منير» حكاية لا تشبه أحدا
- «السيسي»: حريصون على تعزيز منظومة الرعاية الصحية
- لجنة «مصرية – سعودية» لتذليل العقبات أمام المعتمرين والحجاج
- «الحوار الوطني»: السبت آخر موعد لتلقي المقترحات
- «المدن الأفريقية»: نثق في قدرة مصر على تنظيم مؤتمر المناخ
الصفحة الثانية
- «البنك الدولي»: مصر الأعلى نموا بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال عام 2023
- مباحثات «مصرية – صومالية» للتعاون في «الأدوية والتدريب»
- وزير الكهرباء: تنفيذ مركز تحكم «العاصمة الإدارية» بأعلى جودة
- وزير البترول: مصر تسهم في تحقيق أمن الطاقة عالميا
- تأسيس آلية للتشاور السياسي بين مصر ومولدوفا
- «التعليم العالي»: قبول 71 ألف طالب بالجامعات الأهلية والخاصة
- الأهلي يطلب زيادة جماهيره أمام الاتحاد المنستيري
- في اليوم العالمي: فتيات من «ذوي الهمم» انتصرن على المرض بالتحدي
الصفحة الثالثة
- منير.. «من قلبه وروحه مصري»
الصفحة الرابعة
- نجوم الفن في عيد ميلاده: «كل سنة ومصر متونسة بحسك يا كينج»
- «نجيب»: «شبابيك» همسة عتاب أرسلتها لـ «ناصر» بصوت «منير»
- كوثر مصطفى لـ «الملك»: كل سنة وانت بتجري وتعافر وتملا الدنيا بهجة وتعلي صوتك بالغنا
الصفحة الخامسة
- «يهمني الإنسان».. شعار مدرسة «منير» الفنية
- «الملك».. لقب يليق به
- أستاذ «مسرح غنائي» يفسر بصمة صوته: سفير للفن النوبي ووصل به إلى العالمية
- هاني شنودة: «شفت النجاح في عيونه من أول مقابله معاه»
الصفحة السادسة
- دايرة السينما.. تجارب فنية مؤثرة وحضور جماهيري كبير
- أسرار الطلة المميزة: «الموضة بتمشي وراء ملابسه وإكسسواراته»
- حكاية جرافيتي «النوبة».. وأسماء أغانيه تزين فندقا على النيل
- الموسيقار فتحي سلامة: « منير.. مالوش شبيه»
الصفحة السابعة:
- الكاتب الراحل محمود الكردوسي: « كل الأصوات باطلة إلا صوتك»
- مصطفى عمار يكتب «منير».. حكاية لا تشبه أحدا
- خالد فرج يكتب: المحرض على الأمل
- الشاعر فوزي إبراهيم يكتب: «السر الإلهي» في تجربتي مع « منير»
- لقاء الخميسي تكتب: المنير لكل الأجيال
- نجلاء بدر تكتب: «الكينج.. صوت مصر بلا منافس»
الصفحة الثامنة والأخيرة
- الكاتب عيسى الزرعوني يكتب «الجواسيس الجدد!»
- احتفالا باليوم العالمي للفتاة : «مروة مرسي» رئيسا لتحرير «الوطن»
- آخرها «برج إيفل».. « كيرلس» يعمل من «الكبريت» مجسمات
- في «بئر واحد» تزلج واستجمام وتخييم في الصحراء