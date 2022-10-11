اقرأ في عدد «الوطن» غدا .. نحتفي بالأسطورة «محمد منير» في عيد ميلاده

تقرأ في عدد جريدة «الوطن»، الصادر غدًا الأربعاء 12 أكتوبر، عددًا من الموضوعات والملفات المتنوعة والمهمة.

الصفحة الأولى

- «الوطن» تحتفي بالأسطورة في عيد ميلاده.. منير «زي نبع الحب صافي»

- مدرسة فنية.. شعارها «يهمني الإنسان»

- هاني شنودة: «شفت النجاح في عيونه من أول مقابلة معاه»

- أستاذ مسرح: صاحب مشروع متجدد.. وحلمي بكر: حقق تواصلا بين الأجيال

- كوثر مصطفى: جمعنا إحساس واحد بأننا جيل يريد أن يبدع ويتميز

- مجدي نجيب: «شبابيك» همسة عتاب أرسلتها لـ «ناصر» بصوت «منير»

- سر طلته المميزة: ملابسه وإكسسواراته مستوحاة من الفلكلور و«الموضة بتقلده»

- حكاية جرافيتي «الكينج» في النوبة وأسماء أغانيه تزين فندق على النيل

- فنانون لـ «الكينج» في عيد ميلاده: « كل سنة ومصر متونسة بحسك»

- «الوطن» تعيد نشر مقال الراحل محمود الكردوسي: « كل الأصوات باطلة إلا صوتك»

- مصطفى عمار يكتب: « منير» حكاية لا تشبه أحدا

- «السيسي»: حريصون على تعزيز منظومة الرعاية الصحية

- لجنة «مصرية – سعودية» لتذليل العقبات أمام المعتمرين والحجاج

- «الحوار الوطني»: السبت آخر موعد لتلقي المقترحات

- «المدن الأفريقية»: نثق في قدرة مصر على تنظيم مؤتمر المناخ

الصفحة الثانية

- «البنك الدولي»: مصر الأعلى نموا بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال عام 2023

- مباحثات «مصرية – صومالية» للتعاون في «الأدوية والتدريب»

- وزير الكهرباء: تنفيذ مركز تحكم «العاصمة الإدارية» بأعلى جودة

- وزير البترول: مصر تسهم في تحقيق أمن الطاقة عالميا

- تأسيس آلية للتشاور السياسي بين مصر ومولدوفا

- «التعليم العالي»: قبول 71 ألف طالب بالجامعات الأهلية والخاصة

- الأهلي يطلب زيادة جماهيره أمام الاتحاد المنستيري

- في اليوم العالمي: فتيات من «ذوي الهمم» انتصرن على المرض بالتحدي

الصفحة الثالثة

- منير.. «من قلبه وروحه مصري»

الصفحة الرابعة

- نجوم الفن في عيد ميلاده: «كل سنة ومصر متونسة بحسك يا كينج»

- «نجيب»: «شبابيك» همسة عتاب أرسلتها لـ «ناصر» بصوت «منير»

- كوثر مصطفى لـ «الملك»: كل سنة وانت بتجري وتعافر وتملا الدنيا بهجة وتعلي صوتك بالغنا

الصفحة الخامسة

- «يهمني الإنسان».. شعار مدرسة «منير» الفنية

- «الملك».. لقب يليق به

- أستاذ «مسرح غنائي» يفسر بصمة صوته: سفير للفن النوبي ووصل به إلى العالمية

- هاني شنودة: «شفت النجاح في عيونه من أول مقابله معاه»

الصفحة السادسة

- دايرة السينما.. تجارب فنية مؤثرة وحضور جماهيري كبير

- أسرار الطلة المميزة: «الموضة بتمشي وراء ملابسه وإكسسواراته»

- حكاية جرافيتي «النوبة».. وأسماء أغانيه تزين فندقا على النيل

- الموسيقار فتحي سلامة: « منير.. مالوش شبيه»

الصفحة السابعة:

- الكاتب الراحل محمود الكردوسي: « كل الأصوات باطلة إلا صوتك»

- مصطفى عمار يكتب «منير».. حكاية لا تشبه أحدا

- خالد فرج يكتب: المحرض على الأمل

- الشاعر فوزي إبراهيم يكتب: «السر الإلهي» في تجربتي مع « منير»

- لقاء الخميسي تكتب: المنير لكل الأجيال

- نجلاء بدر تكتب: «الكينج.. صوت مصر بلا منافس»

الصفحة الثامنة والأخيرة

- الكاتب عيسى الزرعوني يكتب «الجواسيس الجدد!»

- احتفالا باليوم العالمي للفتاة : «مروة مرسي» رئيسا لتحرير «الوطن»

- آخرها «برج إيفل».. « كيرلس» يعمل من «الكبريت» مجسمات

- في «بئر واحد» تزلج واستجمام وتخييم في الصحراء