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اقرأ في عدد «الوطن» غدا .. نحتفي بالأسطورة «محمد منير» في عيد ميلاده

كتب:

محمود البدوي
08:00 م | الثلاثاء 11 أكتوبر 2022
عدد الوطن غدا

عدد الوطن غدا

تقرأ في عدد جريدة «الوطن»، الصادر غدًا الأربعاء 12 أكتوبر، عددًا من الموضوعات والملفات المتنوعة والمهمة.

الصفحة الأولى

- «الوطن» تحتفي بالأسطورة في عيد ميلاده.. منير «زي نبع الحب صافي»

- مدرسة فنية.. شعارها «يهمني الإنسان»

- هاني شنودة: «شفت النجاح في عيونه من أول مقابلة معاه»

- أستاذ مسرح: صاحب مشروع متجدد.. وحلمي بكر: حقق تواصلا بين الأجيال

- كوثر مصطفى: جمعنا إحساس واحد بأننا جيل يريد أن يبدع ويتميز

- مجدي نجيب: «شبابيك» همسة عتاب أرسلتها لـ «ناصر» بصوت «منير»

- سر طلته المميزة: ملابسه وإكسسواراته مستوحاة من الفلكلور و«الموضة بتقلده»

- حكاية جرافيتي «الكينج» في النوبة وأسماء أغانيه تزين فندق على النيل

- فنانون لـ «الكينج» في عيد ميلاده: « كل سنة ومصر متونسة بحسك»

- «الوطن» تعيد نشر مقال الراحل محمود الكردوسي: « كل الأصوات باطلة إلا صوتك»

- مصطفى عمار يكتب: « منير» حكاية لا تشبه أحدا

- «السيسي»: حريصون على تعزيز منظومة الرعاية الصحية

- لجنة «مصرية – سعودية» لتذليل العقبات أمام المعتمرين والحجاج

- «الحوار الوطني»: السبت آخر موعد لتلقي المقترحات

- «المدن الأفريقية»: نثق في قدرة مصر على تنظيم مؤتمر المناخ

الصفحة الثانية

- «البنك الدولي»: مصر الأعلى نموا بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال عام 2023

- مباحثات «مصرية – صومالية» للتعاون في «الأدوية والتدريب»

- وزير الكهرباء: تنفيذ مركز تحكم «العاصمة الإدارية» بأعلى جودة

- وزير البترول: مصر تسهم في تحقيق أمن الطاقة عالميا

- تأسيس آلية للتشاور السياسي بين مصر ومولدوفا

- «التعليم العالي»: قبول 71 ألف طالب بالجامعات الأهلية والخاصة

- الأهلي يطلب زيادة جماهيره أمام الاتحاد المنستيري

- في اليوم العالمي: فتيات من «ذوي الهمم» انتصرن على المرض بالتحدي

الصفحة الثالثة

- منير.. «من قلبه وروحه مصري»

الصفحة الرابعة

- نجوم الفن في عيد ميلاده: «كل سنة ومصر متونسة بحسك يا كينج»

- «نجيب»: «شبابيك» همسة عتاب أرسلتها لـ «ناصر» بصوت «منير»

- كوثر مصطفى لـ «الملك»: كل سنة وانت بتجري وتعافر وتملا الدنيا بهجة وتعلي صوتك بالغنا

الصفحة الخامسة

- «يهمني الإنسان».. شعار مدرسة «منير» الفنية

- «الملك».. لقب يليق به

- أستاذ «مسرح غنائي» يفسر بصمة صوته: سفير للفن النوبي ووصل به إلى العالمية

- هاني شنودة: «شفت النجاح في عيونه من أول مقابله معاه»

الصفحة السادسة

- دايرة السينما.. تجارب فنية مؤثرة وحضور جماهيري كبير

- أسرار الطلة المميزة: «الموضة بتمشي وراء ملابسه وإكسسواراته»

- حكاية جرافيتي «النوبة».. وأسماء أغانيه تزين فندقا على النيل

- الموسيقار فتحي سلامة: « منير.. مالوش شبيه»

الصفحة السابعة:

- الكاتب الراحل محمود الكردوسي: « كل الأصوات باطلة إلا صوتك»

- مصطفى عمار يكتب «منير».. حكاية لا تشبه أحدا

- خالد فرج يكتب: المحرض على الأمل

- الشاعر فوزي إبراهيم يكتب: «السر الإلهي» في تجربتي مع « منير»

- لقاء الخميسي تكتب: المنير لكل الأجيال

- نجلاء بدر تكتب: «الكينج.. صوت مصر بلا منافس»

الصفحة الثامنة والأخيرة

- الكاتب عيسى الزرعوني يكتب «الجواسيس الجدد!»

- احتفالا باليوم العالمي للفتاة : «مروة مرسي» رئيسا لتحرير «الوطن»

- آخرها «برج إيفل».. « كيرلس» يعمل من «الكبريت» مجسمات

- في «بئر واحد» تزلج واستجمام وتخييم في الصحراء

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بقلم محمود البدوي