«إكسترا نيوز» تشيد بملف «الوطن».. «مصر بتتغير.. سيناء التنمية تمحو الإرهاب»

أشادت الإعلامية دعاء جاد الحق، مقدمة برنامج «هذا الصباح»، المُذاع على شاشة «إكسترا نيوز» بملف جريدة «الوطن» المنشور في عدد اليوم عن تطوير سيناء تحت عنوان «مصر بتتغير.. سيناء التنمية تمحو الإرهاب»، والذي استعرض التنمية والتطوير الذي شمل محافظة سيناء خلال الفترات الأخيرة، بالتزامن مع القضاء على الإرهاب وتجفيف منابعه.

«الوطن» تفتح ملف تنمية وتعمير سيناء

وفتحت «الوطن» ملف تنمية وتعمير سيناء، ضمن سلسلة ملفاتها عن «الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان»، بعنوان «مصر بتتغير»، وألقت الضوء على الحاضر المشرق والمستقبل الواعد الذي ينتظر شبه جزيرة سيناء، لتثبت الدولة بحق أنّ سيناء هي شراع سفينة الوطن.

تعكس استضافة مدينة السلام لتلك القمة ثقة دولية كبرى فى مصر

وتتّجه أنظار العالم بعد أيام إلى سيناء حيث شرم الشيخ، لمتابعة فعاليات قمة تغير المناخ cop27، التي يشارك فيها مئات من رؤساء الدول والحكومات والمسؤولين على أرض مصر، بما تمثله من صوت لقارة أفريقيا والدول النامية، ومن جانب آخر تعكس استضافة مدينة السلام لتلك القمة ثقة دولية كبرى فى مصر وقيادتها وأمنها الذى يمتد لكل شبر فى أرض الوطن.

وشهدت منطقة سيناء، منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي زمام الأمور في البلاد، تحركا مكثفا في ملفات «الطرق، والأنفاق، والكباري، والموانئ، والمطارات»، باعتبارها شريان الحياة للمقيمين في سيناء، وتسهم بشكل حقيقي ومؤثر في تحقيق جهود التنمية وإقامة المشروعات ذات الجدوى، وتعد من أهم وسائل جذب الاستثمارات، حيث تم إنشاء 5 كباري عائمة أعلى القناة، و5 أنفاق جديدة، وسكة قطار الفردان، وتنفيذ ورفع كفاءة 5 آلاف كم من الطرق والأنفاق، أبرزها طريق نفق شرم الشيخ بطول 342 كم، ومحور 30 يونيو بطول 210 كم، و5 أنفاق أسفل القناة لربط سيناء بمدن القناة.