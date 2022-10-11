ضبط 3 متهمين بمحاولة قتل عامل في أكتوبر: «سرقوا الحمام وزعلوا لما عاتبهم»

شهدت مدينة 6 أكتوبر الجيزة، واقعة مأساوية حينما شرع 3 أشخاص في قتل عامل وتسببوا في إصابته بجرح نافذ بالصدر من الجهة اليسرى بسبب اكتشاف المجني عليه سرقتهم «حمام» منذ يومين وحال معاتبته لهم تطورت إلى مشاجرة تعدوا عليه بالضرب وأحدثوا به طعنة بسلاح أبيض، تحرر محضرا بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.

بلاغ بالواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة، حينما تلقى اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، بلاغًا من المقدم محمد داوود رئيس مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر، أنه تبلغ له من نقطة شرطة مستشفى زايد التخصصي بوصول عامل 18 سنة ومقيم بدائرة القسم، مصاب بجرح نافذ بالصدر شبه نافذ من الجهة اليسرى ادعاء مشاجرة بالمنطقة سكنه.

خناقة بسبب سرقة «حمام»

بالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين المجني عليه وكل من حداد 20 سنة، وحداد 16 سنة، وعامل 16 سنة ومقيم بدائرة القسم إثر مشادة كلامية بينهم بسبب اكتشاف المجني عليه سرقتهم لطيور «حمام» وحال معاتبته لهم تطورت إلى مشاجرة تعدوا عليه بالضرب وطعنة بسلاح أبيض.

تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهمين والسلاح الأبيض المستخدم في الواقعة، بمواجهتهم أمام اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة اعترفوا بارتكابهم الواقعة جاري اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة، التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلب النيابة من ضباط المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة.

عقوبة المنتظرة على المتهمين الثلاثة

وعن العقوبة المنتظرة على المتهمين الثلاثة، يقول المحامي حمدي العربي، الخبير القانوني، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن عقوبة الشروع في القتل بمحكمة الجنايات، وفقًا للمادة 46 من قانون العقوبات جاءت نصا على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات التالية، إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك».

أوضح أن المادة السابقة، تحدد عقوبة الشروع وفقا لجسامة العقوبة المقررة للجريمة التامة، وإذا كانت العقوبة المقررة للجريمة التامة هي الإعدام، فإن عقوبة الشروع تصبح السجن المؤبد، وإذا كانت العقوبة المقررة للجريمة التامة هي السجن المؤبد تصبح عقوبة الشروع هي السجن المشدد.