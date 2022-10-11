الداخلية تضبط عاملا فرض على سائح ركوب جمل في الهرم

كشفت أجهزة الأمن، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر تطبيق يوتيوب، يتضمن قيام أحد الأشخاص بالإلحاح على سائح في المنطقة الأثرية بالهرم، وتحصله منه على مبلغ مالي، وضبط مرتكب الواقعة.

وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى القنوات الشخصية عبر تطبيق يوتيوب، يتضمن قيام أحد الأشخاص بالإلحاح على سائح «صاحب القناة المشار إليها»، حال تواجده بالمنطقة الأثرية بالهرم لتصويره صور تذكارية واستقلال دابة «جمل» مقابل تحصله على مبلغ مالى نظير ذلك.

إلغاء تصريح العمل

وبالفحص أمكن تحديد مرتكب الواقعة، وتبين أنه مقيم بمنطقة الهرم بالجيزة ويحمل تصريحا للعمل بالمنطقة الأثرية، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر أن مقطع الفيديو جرى تصويره مُنذ شهرين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والتنسيق مع الجهات المختصة لإلغاء التصريح الصادر للمذكور.