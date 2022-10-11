«حياة كريمة»: نستهدف نشر ثقافة العمل التطوعي بين شباب الجامعات

قالت الدكتورة زينب سامي، منسق عام مبادرة «حياة كريمة» بمحافظة الغربية، إن المبادرة أجرت مؤخرًا سلسلة من الندوات بهدف نشر ثقافة العمل التطوعي بين شباب الجامعات، والتعريف بالجهود التنموية والشبابية، وذلك بالتعاون مع رئاسة مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي والتربية والتعليم والتعليم الفني.

زيارات ميدانية لمشروعات «حياة كريمة»

وأضافت «سامي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «المبادرة» على شاشة «Extra news»، أن سلسلة الندوات تهدف إلى إشراك الطلاب في المبادرة، ونزول الطلبة في زيارة ميدانية لمشروعات «حياة كريمة» التي تُنفذ في مختلف قرى ومراكز المحافظات.

وأشارت إلى أن سلسلة الندوات التنموية التي يتم تنظيمها فى الوقت الحالي تُنفذ في كل محافظات الجمهورية، سواء للجامعات الحكومية، أو الخاصة، لتوعية الطلاب وتعريفهم بالمشروع القومي لتطوير الريف المصري، والجهود التنموية المبذولة على أرض الواقع، وسيكون لهذه الندوات أثر بالغ لدى الشباب.

تقسيم القرى الأكثر احتياجا المستهدفة

وأوضحت منسق عام «حياة كريمة» بمحافظة الغربية، أن المبادرة تهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، فضلا عن تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التي من شأنها ضمان حياة آدمية لتلك الفئة من خلال تحسين ظروف معيشتهم، ومن ثم تم تقسيم القرى الأكثر احتياجا المستهدفة وفقاً لبيانات ومسوح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية.