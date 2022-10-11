محو أمية وقوافل طبية.. مساهمات جامعة الإسكندرية في «حياة كريمة»

قال الدكتور وائل نبيل، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشؤون التعليم والطلاب بجامعة الإسكندرية، إنّ الجامعة شاركت في مبادرة حياة كريمة منذ انطلاقها في العام 2019، حيث تحرص الجامعة على تنمية وعي الشباب الجامعي، وتعريفهم بالتحديات الكبيرة التي تواجه الوطن.

جاء ذلك الندوة التي نظمتها مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع جامعة الإسكندرية، في المدرج الكبير بكلية التجارة، ضمن سلسلة ندوات نظمتها المؤسسة بالتعاون مع رئاسة مجلس الوزراء، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمجلس الأعلى للجامعات، والأكاديمية الوطنية للتدريب، والمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، لنشر ثقافة العمل التطوعي لشباب الجامعات، والتعريف بالجهود التنموية والشبابية في هذا الشأن.

مقرر إلزامي لطلاب القطاع التربوي لمحو الأمية

وأوضح نبيل، أنّ جامعة الإسكندرية وضعت مقررا إلزاميا لطلاب القطاع التربوي في الجامعة، يقضي بضرورة المشاركة في مشروع محو أمية، كما تطلق الجامعة قوافل طبية وخدمية ومجتمعية بانتظام لخدمة المواطنين في المناطق الأكثر احتياجا في الإسكندرية والبحيرة ومطروح وبراني وسيوة.

عميد تجارة الإسكندرية: حياة كريمة مطلب شرعي في مصر

وأشار الدكتور السيد الصيفي، عميد كلية التجارة، إلى أنّ مصطلح حياة كريمة أصبح مطلبا شرعيا داخل المجتمع المصري، معربا عن سعادته بمشاركة الشباب الجامعي في المبادرة، لاستمرار تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية والقضاء على الفقر في أنحاء مصر كافة.

عميد تربية الإسكندرية: محو أمية 2037 مواطنا

وأكد الدكتور محمد أنور فراج، عميد كلية التربية، أنّ الجامعة تشارك من خلال طلابها في محو أمية المواطنين بالقرى والنجوع والمناطق الأشد احتياجا، حيث استطاعت كليات القطاع التربوي في الجامعة محو أمية 2037 مواطنا، بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، كما تنظم قوافل توعوية وبرامج مميزة، مثل برنامج مودة الرئاسي، الذي يهدف إلى تماسك الأسرة المصرية.