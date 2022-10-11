مبتكر روبوت صديق للبيئة: هدفنا تنظيف أعماق البحار من الزيوت ومخلفات السفن

قال المهندس سيف الدين أحمد، عضو بفريق ابتكر روبوت صديق للبيئة لإزالة المخلفات من البحار، إن الروبوت شارك في المسابقات العالمية وتمكن من الغوص لعمق 300 مترا في البحر ويستخدم للاكتشافات تحت المياه وتصوير قاع البحار، إذ يرصد المخلفات والزيوت ويتولى جمعها وسحبها بشكل إلكتروني للحفاظ على البيئة وعدم التسبب في أضرار للتغيرات المناخية.

فوز مشروعات المبادرة البيئية

وأوضح «سيف الدين» خلال مداخلة عبر الفيديو كونفرانس لبرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة» أن فوزه في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية واستعدادهم لعرض التجربة في قمة المناخ 27 بشرم الشيخ، كان حافزا يشجع الفريق على بذل المزيد من الجهد، خاصة وأن الدولة المصرية تفتخر بالمشروعات المصرية المصممة بجهود الطلاب المصريين.

المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

يأتي ذلك في إطار الجهود الحالية لرئاسة واستضافة مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، والجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة في سياق تنفيذ رؤية مصر 2030 من خلال الحفاظ على البيئة لتحسين نوعية الحياة ومراعاة حقوق الأجيال المقبلة، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، يتم تنفيذ المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمحافظات جمهورية مصر العربية كمبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية، وذلك من خلال وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء الذكية وجذب الاستثمارات اللازمة لها.