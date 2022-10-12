قصة مصرع طالب أثناء تركيب كاميرا مراقبة في الشرقية.. «مات أمام والده»

لحظات قاسية عاشها «أمير محمد السيد خليل قاسم»، طالب خدمات بالصف الأول الصناعي، قبل مصرعه أمام أعين والده، الذي وقف عاجزا لا يستطيع إنقاذه، بعدما أصيب بصعق كهربائي أثناء تركيب كاميرا مراقبة في بلبيس.

انهار الأب بجانب جثمان ابنه، خلال وقوع الحادث الأليم في الشارع أمام أعين المارة، وظل يردد أمام شهود العيان: «قوم يا بني.. رد عليا.. أنا كنت بوصيك على إخواتك وعلى دفنتي، أنا اللي هدفنك بإيدي يا حبيبي.. الله عليه العوض، إنا لله وإنا إليه راجعون، راضين بقضاء الله وقدره».

وفاة الطالب أمام أعين والده

اعتاد الطالب الراحل والمقيد بالفترة المسائية في مدرسة بلبيس الصناعية بنين التابعة لإدارة بلبيس التعليمية، أن يعمل منذ صغره للاعتماد على نفسه لمساعدة أسرته على تحمل نفقات المعيشة، وكان يحلم بمستقبل مشرق قبل أن يفارق الحياة.

تفاصيل وفاة الطالب أثناء تركيب كاميرا مراقبة

وكانت الإدارة التعليمية في بلبيس تلقت إخطارا من مدرسة عمر بن الخطاب في قرية حفنا، يفيد بأنه أثناء الحصة الثالثة من الفترة الصباحية تنامى إلى مسامعهم أصوات عالية وصراخ خارج المدرسة من الجهة الخلفية، وبالتحري عن الصوت وُجد تجمع بعض الأهالي خلف المدرسة بجوار محول الكهرباء، ويوجد أحد الأشخاص مستلقي على الأرض، وتبين أنه الطالب «أمير محمد» من قرية حفنا والمقيد بالصف الأول الصناعي خدمات، تخصص تشغيل معادن».

وتبين أن الطالب كان يقوم بتركيب كاميرا مراقبة لماكينة صرف آلي مع والده، وصعقه التيار الكهربائي نتيجة حدوث ماس أثناء عمله، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية في الواقعة.