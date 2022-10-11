نجوم الفن في عيد ميلاد منير: «كل سنة ومصر متونسة بحسك يا كينج»

احتفى عدد كبير من نجوم الفن بذكرى ميلاد الكينج محمد منير، وعبَّروا عن أمنياتهم له فى عامه الجديد بمزيد من التألق والإبداع فى مسيرته الفنية، مؤكدين أنه أسطورة لن تتكرر.

رانيا فريد شوقى: أفخر بعملى معه فى مسلسل «المغنى»

وقالت الفنانة رانيا فريد شوقى: «كل سنة والكينج طيب وبخير وصحة، وعيد ميلاده فرصة أقول فيه إنى كنت محظوظة بمشاركتى له فى مسلسل (المغنى) وده شىء أفتخر به فى (السى فى) بتاعى، وتعامله مع فريق المسلسل كله أثناء التصوير كان فى منتهى الروعة، ومفيش مرة شُفته اتعصب على حد فى اللوكيشن أو ضايق أى شخص بكلمة، بالعكس كان شخصية جميلة ومحبوب من الناس كلها ويتعامل مع الجميع بمحبة، وفعلاً كنت محظوظة إنى اشتغلت معاه».

وأضافت «رانيا»: «أنا من عشاقه منذ الطفولة، وهو أخد لقب الكينج من الجماهير، وده أحب الأشياء لأى فنان إنه ياخد اللقب من الجمهور اللى بيحبه، لأنه مش لقب هو مسمِّى نفسه بيه زى بعض الفنانين ما بيعملوا، لكن حصل عليه عن جدارة، لأنه كينج فعلاً».

«صابرين»: «عِشرة عمر»

وقالت «صابرين»: «من المصادفات الجميلة إنه هو برج الميزان زيى، وأعياد ميلادنا متقاربة»، وأضافت: «منير تاريخ لمصر لما تكون مسافر فى الخارج وتسمع صوته على طول الواحد يرى النيل والهرم والشوارع والنوبة والدفا فى صوته، لديه دفء غير عادى فى إحساسه، صوت مصرى جداً معجون بطين مصر ونيلها، شكله وصوته وإحساسه ووقفته على المسرح لهم شكل تانى، وأجيال كتير اتربت على فنه واختياراته وإبداعه الكبير».

وعن تعاونها مع «منير» فنياً، قالت «صابرين»: «عملت معه مسرح وأيضاً فى مسلسل جمهورية زفتى وجمعنا العديد من الأعمال، لكن أكتر شىء جمعنا مع منير هو المسرح، اشتغلت معاه فى التوقيت اللى كنت بغنّى فيه وهو كان بيغنّى وجمعتنا مرات غنّينا فيها مع بعض، منير عِشرة عمر».

وأكملت الفنانة حديثها قائلة: «على المستوى الشخصى، هو إنسان بار بعائلته محب لكل من حوله كل أولاد إخواته أولاده، حتى زملاؤه بيتعامل معهم كأنهم أشقاؤه، ومساحة الإنسانيات عنده عالية جداً صديق صدوق، مبتسم وبشوش طول الوقت، دائماً يضحك ونادراً لما تلاقيه حزين أو مضايق، ولو شعر إن اللى قدامه حزين يسأل ويخفف عنه فى ثانية ويعالج جميع المشاكل بالغناء».

وتابعت «صابرين» قائلة: «لما غنَّى منير (علِّى صوتك بالغنى) كان حقيقى هو ده منير أكتر أغنية شعرت فيها بمنير من الداخل، حتى هو غناها ببهجة، وأى أغنية غناها عن مصر تشعر إنك طاير فى كلماته وإحساسه، حتى لما غنّى لوردة وبليغ حمدى تشعر إنه حالة جديدة، كل أغنية تشعر إنها شبهه هو ومعمولة علشانه وعلى مقاسه».

«أروى»: «كان ليّا الشرف أقف قدامه فى بداياتى»

أما أروى جودة فقالت عن «منير»: «كان لى الشرف إنى عملت معه فى أغنية (حبة حبة)، فنان بيحب شغله وجمهوره ويحترمه شاركت معه فى الأغنية منذ تقريباً 18 سنة فى بداياتى، دمه خفيف ومتواضع يتعامل مع من حوله كأنهم أصدقاؤه ويحترم تاريخه بشكل كبير، ووطنى من الدرجة الأولى».

وأضافت «أروى»: «عندما سجلت معه الأغنية لم أكن خائفة بمعنى كلمة خوف، بقدر ما حسيت إنى مخضوضة، لأن منير فنان له هيبته فى نبرة صوته وتعامله، وأثناء التصوير وجدته شخص لطيف جداً بيهزر ويتعامل بتواضع مع من حوله، تجلس معه تسمع حكايات وقصص، ومنها تعلم جيداً مقدار وطنيته وحبه لبلده، أنا فعلاً كنت من المحظوظين وليا شرف الوقوف أمامه».

نبيلة عبيد: صوت مصر

وقالت الفنانة نبيلة عبيد: «كل سنة وصوت مصر الكينج محمد منير بخير، رغم إننا ما جمعناش عمل فنى إلا أننا دايماً بينا ود واحترام وبيرحب بى ترحيب كبير جداً عندما نتلاقى فى أى حدث».