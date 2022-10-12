مطالبات بإطلاق اسم معلم كفر الشيخ على مدرسة ثانوية.. «مات في محراب العلم»

طالب عدد كبير من المُعلمين زملاء المُعلم الراحل إبراهيم عبد الوهاب القحافي، كبير مُعلمي مادة الرياضيات بمدرسة بيلا الثانوية الجديدة بنات، بمحافظة كفر الشيخ، والذي توفى صباح يوم الإثنين الموافق 3 أكتوبر، بشكل مفاجئ، خلال طابور الصباح، إثر إصابته بأزمة قلبية حادة، أثناء إلقاء كلمة عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الإذاعة المدرسية، بإطلاق اسمه على المدرسة التي توفي بها تخليداً لذكراه.

وقال أحد المُعلمين بمدرسة بيلا الثانوية الجديدة بنات، رفض ذكر لـ«الوطن»، إن إطلاق اسم المُعلم الراحل علي المدرسة أصبح مطلب عام لجميع المُعلمين سواء العاملين في المدرسة أو المدارس الأخري، مضيفاً: «الأستاذ إبراهيم القحافى لقى الله شهيداً في محراب العلم، ونُحب أن نرى اسمه على المدرسة تكريماً له وتخليداً لذكراه.. فهل هذا كثير على مُعلم فاضت روحه الطاهرة بين يدي طلابه؟».

وأضاف المُعلم الذي رفض ذكر اسمه، أن المُعلم الراحل كان مُخلصاً في عمله، ولم يمنعه أي مرض أو ظرف عن الحضور إلى المدرسة، حيث كان حريصاً علي الحضور إلي المدرسة باكراً والخروج منها آخر شخص، لافتاً أن جميع زملائه في حالة حُزن شديد علي فراقه، ويطالبون بإطلاق اسمه علي مدرسة بيلا الثانوية الجديدة بنات التي قضي بها لحظاته الأخيرة بين زملائه وطلابه، تكريماً لشهيد «محراب العلم».

وفي سياق مُتصل، ناشد العديد من المُعلمين بمدرسة بيلا الثانوية الجديدة بنات بإطلاق اسم المُعلم الراحل إبراهيم عبد الوهاب القحافي، كبير مُعلمي مادة الرياضيات بالمدرسة، علي المدرسة التي عمل بها، أسوة بمُعلم شمال سيناء، الذي وافته المنية أثناء حضوره طابور الصباح بمقر عمله في المدرسة، وتم إطلاق اسمه على إحدى مدارس إدارة بئر العبد التعليمية.

ومن جانبه، أكد مصدر مسئول بإدارة بيلا التعليمية، أنه سيتم بحث طلب إطلاق اسم المُعلم الراحل إبراهيم عبد الوهاب القحافي، علي مدرسة بيلا الثانوية الجديدة بنات التي عمل بها، خاصة أن هناك بند في الكتاب الدوري الصادر 10 أكتوبر عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني يذكر أنه يتعين علي كافة المديريات والإدارات التعليمية والمدارس إطلاق أسماء المتوفي من المُعلمين والطلاب والطالبات على أحد المباني أو الفصول الدراسية أو المدارس بعد التنسيق مع المحافظ المُختص تكريماً لهم وتخليداً لذاكرهم.

تفاصيل وفاة المُعلم

كانت غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، تلقت إشارة صباح يوم الاثنين 3 أكتوبر الماضي، بوفاة مُعلم يدعى إبراهيم عبد الوهاب القحافي، 56 عامًا، كبير مُعلمي مادة الرياضيات بمدرسة بيلا الثانوية الجديدة للبنات، أثناء إلقاء كلمة في طابور الصباح، ونقله إلى مستشفى بيلا المركزي، وتوجه وفد من إدارة بيلا التعليمية إلى المستشفى، لإنهاء إجراءات الدفن، وتشييع جنازته في صلاة العصر من نفس اليوم بمقابر مدينة بيلا.