قصواء الخلالي: مصر شهدت بداية بزوغ الضمير الإنساني

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إنّ التاريخ المصري يستطيع أن يعلم الإنسانية كيف تكون، وأن من يبحر في التاريخ المصري ويتدبر تفاصيله يكتشف أن الشعب المصري «بلا مزايدة» هو واحد من أعظم شعوب الأرض، وهو الأكثر صمودا عبر التاريخ والإنسانية من حيث الأخلاقيات والقدرة على الاستمرارية والتجدد والصمود، كما أن التاريخ المصري معلم وملهم لكل من يرغب في التعلم.

مصر هي درة الحضارات

وأضافت «قصواء»، خلال تقديمها برنامج «في المساء مع قصواء»، الذي يُعرض على شاشة «سي بي سي»، أن جيمس هنريد بريستد مؤلف كتاب فجر الضمير، قال إن بداية بزوغ الضمير الإنساني كان في مصر، «جيمس هنري بريستد قال إن مصر هي درة الحضارات، وأن الضمير الإنساني والأخلاقيات والسلوكيات بدأت في مصر، وترجم هذا الكتاب الدكتور سليم حسن الأثري المصري والباحث الأعظم في التاريخ المصري وصاحب موسوعة مصر القديمة».

جيمس هنري بريستد تحدث عن كل الحضارات ووصفها

وأوضحت الإعلامية، أن جيمس هنري بريستد تحدث عن كل الحضارات ووصفها، وصدر هذا الكتاب عام 1934م، أي منذ نحو 90 عاما: «قال إن كل طريق درست فيه حضارة أوصلني إلى الحضارة المصرية القديمة»، وبالتالي استطاع «بريستد»، أن يبنى على أن كل الأخلاقيات الموجودة وكلمة الضمير بمفهومها الإنساني الواسع والأشمل وكل الديانات والصفات الإنسانية مفهومها الأكبر والأعم موجود في الحضارة المصرية القديمة.

الحضارة المصرية القديمة عظيمة ومعلمة

وأردفت: «الغرب أطلق علم المصريات لأنه يرى أن الحضارة المصرية القديمة عظيمة ومعلمة، حيث اتخذها علما له ونبراسا له في المسيرة العلمية والعلوم العالمية، وقال بريستد في ذلك، إنه تتبع كل الحضارات ووجد أن أصل الإنسانية والضمير والأخلاقيات كان موجودا في الحضارة المصرية القديمة».