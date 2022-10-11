بدء العرض الخاص لفيلم حظك اليوم بحضور عدد من نجوم الفن

وصل منذ قليل للعرض الخاص لفيلم حظك اليوم، المقام حاليا بمدينة الشيخ زايد، عدد من الفنانين، وكان في مقدمة الحضور كل من مريم الخشت، طه دسوقي، مولا، جيلان علاء، شاهيناز العقاد، ندى أكرم، مروان يونس، ملك أحمد زاهر، إيهاب السرجاني، يسرا اللوزي، كريم قاسم، شهد الشاطر.

ومن المقرر أن يقدم كل من طه دسوقي ومولا وكريم قاسم ستاند اب كوميدي، وبعدها يجري عرض فيلم حظك اليوم.

تفاصيل فيلم حظك اليوم

يذكر أن فيلم حظك اليوم، بطولة هدى المفتي، التي قطعت تصويرها في دبي من أجل حضور العرض الخاص للفيلم.

يذكر أن دور العرض السينمائية تشهد خلال هذه الفترة عرض عدد من الأفلام؛ منها فيلم فضل ونعمة الذي يشارك فيه عدد من الفنانين منهم ماجد الكدواني وهند صبري ومحمود حافظ ومحمد رضوان وشريف دسوقي وياسمين العبد، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام.