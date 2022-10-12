"الضرائب":"الفاتورة الإلكترونية " تحقق العدل والمساواة بين أبناء الوطن

تبدأ السبت المقبل الموافق لـ 15 أكتوبر الحالي، المرحلة الفرعية الثانية من المرحلة الأخيرة من منظومة الفاتورة الإلكترونية على أن تنتهي آخر مرحلة من المنظومة في منتصف ديسمبر 2022.

وقال الدكتور طلعت عبد السلام، مدير المكتب الفني لمكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن المرحلة الأولى الفرعية بدأت في 15 سبتمبر الماضي وتبدأ المرحلة الفرعية الثانية يوم السبت المقبل.

المرحلة الفرعية الثالثة ستبدأ في منتصف شهر نوفمبر المقبل

وأضاف «عبد السلام»، لـ«الوطن»، أن المرحلة الفرعية الثالثة ستبدأ في منتصف شهر نوفمبر المقبل، على أن يشهد منتصف ديسمبر 2022 آخر مرحلة من مراحل منظومة الفاتورة الإلكترونية، مشيراً إلى أنه مع نهاية العام الحالي يصبح المجتمع الضريبي المصري مجتمعا إلكترونيا بالكامل بعد ضم كل الشركات والمؤسسات والممولين للمنظومة.

مهلة حتى الأول من شهر أبريل 2023

وتابع «عبد السلام» أن وزارة المالية منحت المؤسسات والشركات والممولين والتجار الذين لم ينضموا لمنظومة الفاتورة الإلكترونية مهلة حتى الأول من شهر أبريل 2023 قبل تطبيق العقوبات والغرامات.

وأكد «عبد السلام» أن الهدف الأساسي لمنظومة الفاتورة الإلكترونية ليس تطبيق عقوبات أو غرامات ولكنت الهدف الأساسي هو التحول إلى مجتمع ضريبي رقمي إلكتروني بما يسهم في دمج القطاع الاقتصادي غير الرسمي للعمل تحت المظلة الرسمية للدولة.

وأشار «عبد السلام» إلى أن ضم القطاع غير الرسمي تحت المظلة الرسمية للدولة يحقق مبدأ المساواة والعدالة الضريبية بين أبناء الوطن الواحد من جانب، علاوة على استيداء حقوق الخزانة العامة للدولة من جانب آخر.