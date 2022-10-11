كل ما تريد معرفته عن المساعدات المالية لطلاب جامعة الأزهر

حددت جامعة الأزهر تفاصيل المساعدات المالية للطلاب، لرفع الضرر عنهم ومساعدتهم على مواجهة التحديات، وأصدرت كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر بالقاهرة، منشورا للطلاب الراغبين في الحصول على المساعدات المالية من صندوق التكافل الاجتماعي لطلاب الكلية.

جامعة الأزهر تعلن الأوراق المطلوبة للحصول على المساعدات المالية

وأعلنت كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، التفاصيل والأوراق المطلوبة للراغبين في الحصول على المساعدات المالية، وهي تقديم بحث اجتماعي موجه إلى جامعة الأزهر من الوحدة الاجتماعية التابع لها الطالب، إضافة إلى صورة بطاقة الرقم القومي للطالب ووالده وصورة شهادة الوفاة إذا كان الوالد متوفى.

واشترطت كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر في الأوراق المطلوبة تقديم مفردات مرتب للوالد إذا كان موظف، إضافة إلى صورة فيزا بريد مصري، بيان معاش إذا كان الوالد على المعاش أو متوفى.

طريقة الحصول على المساعدات المالية لجامعة الأزهر

يتوجه الطالب الذي يريد الحصول على المساعدات المالية إلى مكتب رعاية الشباب بالكلية والتقدم ببحث اجتماعي، كما يحدد الطالب نوع المساعدة التي تقدم لكل طالب سواء كانت مادية أو عينية أو توفير احتياجات ذوي الاحتياجات الخاصة من أدوات أو مركبات، وبعد ذلك يتم دراسة الأمر في بعض المساعدات واتخاذ الإجراءات القانونية وصرف المساعدات المالية على الفور.

من ناحية أخرى أجرى الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، زيارة تفقدية للمركز الإسلامي لأمراض القلب وجراحاته، مؤكدًا حرص الجامعة على تقديم الخدمات الطبية لأبناء الجامعة وللمجتمع المصري؛ حيث تفقد العيادات الخارجية.