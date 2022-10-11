لطلاب جامعة الأزهر.. تعرف على خطوات تشغيل تطبيق الكتاب الإلكتروني

أعلنت جامعة الأزهرعن تطبيق الكتاب الإلكتروني خلال العام الجامعي 2022-2023، حيث يستطيع الطالب تحميل الكتب الإلكترونية على الموبايل والتابلت بكل سهولة ويسر والتي تعمل دون استخدام الإنترنت.

تطبيق الكتاب الإلكتروني

وأوضحت جامعة الأزهر، أنه يتم حاليا رفع المقررات الدراسية للكليات المختلفة، بالإضافة إلى تحميل فيديوهات الشرح والاختبارات الإلكترونية، ويمكن تحميل التطبيق عبر الإنترنت من خلال الضغط هنا.

ويستعرض التقرير التالي، خطوات الحصول على كود تطبيق الكتاب الإلكتروني، حيث يعمل منسقو الكتاب الإلكتروني بالكليات التابعة لجامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم، والذين تم تدريبهم على التطبيق، على استخراج الأكواد الخاصة بالطلاب وتسليمها لهم بعد استلام إيصال (فوري) الخاص بالمصروفات الدراسية وإيصال دفع الكتاب الإلكتروني.

الكود الخاص بتطبيق الكتاب الإلكتروني ودفع رسومه

- يدخل الطالب على بوابة خدمات جامعه الأزهر الإلكترونية، أو من خلال الضغط هنا.

- يختار خدمات الكتاب الإلكتروني، ثم تسجيل البيانات.

- يعمل الطالب على استيفاء طلب دفع الكتاب الإلكتروني عن طريق استكمال البيانات الخاصه به ثم يضغط على تسجيل طلب دفع.

- تظهر شاشه جديدة مدون بها بيانات الطالب ويضغط على (فوري باي).

- يطلب الموقع رقم محمول الطالب ليقوم بإدخاله ويضغط على استمر، ثم يستفي بريده الإلكتروني، ويضغط على استمر، ويظهر أمام الطالب شاشة الدفع بها تفاصيل المبلغ المطلوب.

- يختار الطالب إحدى طرق الدفع، أما بواسطة فوري وفي هذه الحالة يتم إرسال رسالة على محمول الطالب تبين له بيانات الدفع عند أقرب منفذ فوري، أو يختار الطالب الدفع بالبطاقة فيزا أو ميزة، وفي هذه الحالة سيستمر الطالب في إدخال بيانات بطاقته البنكية لدفع القيمة المطلوبة.

- يتوجه الطالب بإيصال الدفع إلى الموظف المختص بالكلية، ليستلم الكود الخاص به على تطبيق الكتاب الإلكتروني.