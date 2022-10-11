المالية: إقبال كبير من المستثمرين المحليين والأجانب على المشروعات المصرية

قال المهندس عاطر حنورة، رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، إن الهدف من طرح بعض الفنادق يكمن في جذب استثمارات ودخول رأس أموال جديدة من الخارج وتنشيط القطاع السياحي، موضحا أن هناك توجه من الدولة لتمكين القطاع الخاص وظهر ذلك في مجالات البنية الأساسية وخدمات المرافق والصناعة والزراعة والتجارة.

تمكين القطاع الخاص المصري والأجنبي

وأوضح «حنورة» في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء DMC» مع الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية «DMC» أن تمكين القطاع الخاص المصري والأجنبي هو توجه الدولة والدليل على ذلك وثيقة ملكية الدولة التي مازالت قيد المناقشة وستعرض في المؤتمر الاقتصادي، مشيرا إلى أن الفكرة العامة للطرح مازالت قيد الدراسة وربنا تطرح جزء من الشركة للاكتتاب العام في البورصة بالإضافة إلى الجزء المخصص للمستثمرين.

قوانين تضمن كيفية التعامل مع القطاع الخاص

وأشار إلى أن القطاع الخاص الإقليمي والمحلي والدولي يتوجه للسوق المصري بشكل كبير، لأن مصر لها بنية أساسية مطروحة للقطاع الخاص وقوانين تضمن كيفية التعامل مع القطاع الخاص وتحفظ حقوقه، موضحا أن هناك 17 محطة تحلية مياه مطروحة، ويجرى طرح محطات صرف صحي ومدارس ومشروعات بقطاع النقل ومستشفيات للقطاع الخاص، لافتا إلى أن هناك 4 مستودعات استراتيجية بالصعيد تضمن تخزين السلع الاستراتيجية لمدة 6 أشهر ستبني على أعلى مستويات الحفاظ على السلع.

التشارك مع القطاع الحكومي

وأكد رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية أن المستثمر المحلي والأجنبي حريص على التشارك مع القطاع الحكومي، متابعا: «إقبال المستثمر المحلي على العمل مع الحكومة يشجع المستثمر الأجنبي على العمل وضخ رؤوس الأموال في مصر».