«المالية» تنجح في جمع 72 مليار جنيه من السوق المحلية مقابل بيع أذون خزانة

نجحت وزارة المالية في جمع نحو 72 مليار جنيه من الأسواق المحلية مقابل بيع أذون الخزانة ذات الآجال المتنوعة بين أذون 91 و182 و273 و364 يوما خلال 48 ساعة فقط.

البنك المركزي يعلن نتيجة عطاءات بيع أذون الخزانة

وأعلن البنك المركزي المصري، نتيجة عطاءات بيع أذون الخزانة لصالح وزارة المالية على مدار أمس الأحد واليوم الاثنين عبر موقعه الرسمي على الإنترنت منذ قليل.

وأوضح أنه باع لصالح وزارة المالية، الأحد الماضي، أذون خزانة أجل 182 يوما بقيمة 21.3 مليار جنيه بمتوسط أسعار فائدة 17.52% بينما باع أذون خزانة أجل 364 يوما بقيمة 5.2 مليار جنيه بمتوسط أسعار فائدة 17.44%.

بيع أذون خزانة أجل 91 يوما بقيمة 35.6 مليار جنيه

وأضاف البنك أنه باع اليوم أذون خزانة أجل 91 يوما بقيمة 35.6 مليار جنيه بمتوسط أسعار فائدة 15.8%، بالإضافة إلى بيع أذون خزانة أجل 273 يوما بقيمة 8.9 مليار جنيه بمتوسط أسعار فائدة 17.52%.

وتفوض وزارة المالية بشكل دوري البنك المركزي المصري في إدارة عمليات الطروحات والإصدارات الدورية من أذون وسندات الخزانة لدعم نفقات الموازنة العامة للدولة وسد العجز النقدي بالموازنة العامة للدولة خلال العام المالي الحالي 2022-2023.

وتنوع وزارة المالية من عمليات تمويل نفقات الموازنة العامة للدولة بين التمويل الخارجي وبين التمويل المحلي عبر إصدار أذون الخزانة التي تقل فترة استحقاقها عن العام ولا تزيد على 365 يوما، وتصدرها بآجال 91 و182 و273 و364 يوما، بالإضافة إلى سندات الخزانة التي تزيد مدة استحقاقها على العام الواحد وتصدر بآجال تبدأ من عامين و3 و5 و7 و10 و15 و30 عاما.