اتحاد المستثمرين: مصر قادرة على التصدير بقيمة الـ100 مليار دولار

قال علي حمزة، نائب رئيس الاتحاد العام للمستثمرين، إن المؤتمر الاقتصادي جاء في الوقت المناسب ليكون فرصة لمواجهة التحديات السلبية التي تعيق الاستثمار والاقتصاد المصري، في الصناعة والزراعة والسياحة، موضحا أن دعوة الخبراء المتخصصين ورجال الأعمال والصناعة وجميع أطياف المجتمع المعنيين بعرض تحديات الصناعة والاقتصاد بشكل عام يؤكد عزم الدولة المصرية على القضاء على المشكلات الاقتصادية أو الحد منها.

ضخ مزيد من التمويل للبنية التحتية

وأوضح «حمزة» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء DMC» مع الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية «DMC» مصر قادرة على التصدير بقيمة الـ100 مليار دولار التي دعا إليها الرئيس السيسي في حال توفر المناخ المتكامل للتصدير مع جودة المنتج النهائي، وضخ مزيد من التمويل للبنية التحتية والحرص على التمثيل التجاري الخارجي ودراسة المنتجات قبل تصديرها، موضحا أن المؤتمر الاقتصادي سيوضح رؤية شاملة للمشكلات الحالية وطرق الحلول.

وأضاف أن الاستثمار المحلي له أهمية كبرى في جذب الاستثمار الأجنبي، ما يبحث عنه أي مستثمر قبل أن يضخ الأموال في السوق المحلية، مشيرا إلى أن هناك إنجازات كبيرة جرى تنفيذها في القطاعات الاستثمارية في الفترة الأخيرة تمثلت في البنية التحتية ومشروعات الطاقة والطرق والمواني والمطارات والمدن الصناعية.

استراتيجية قوية تدفع القطاع الخاص لضخ الاستثمارات

وأشار إلى أننا بحاجة لاستراتيجية قوية تدفع القطاع الخاص لضخ الاستثمارات في مصر، خاصة وأن مصر تتمتع بالموارد الطبيعية والمواد الخام، مع ضرورة العمل على الصناعات التحويلية واستخدام الخامات الأولية التي تملأ مصر ومنها الرمال البيضاء والألومنيوم والفوسفات، وفي حال الاستثمار في تلك المواد ستصعد مصر لقمة الدول الصناعية.