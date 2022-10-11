المشدد 15 عاما لعامل حاول سرقة دراجة نارية بالإكراه في سوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وذلك لقيامه بالسرقة بالإكراه بدائرة مركز أخميم بمحافظة سوهاج، وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد رفاعي، وعضوية المستشارين أحمد حلاوة وأحمد أبو القاسم، وأمانة سر عبد المنصف إبراهيم وعاطف رمسيس.

الواقعة حدثت فبراير الماضي

تعود أحداث الواقعة لشهر فبراير الماضي، عندما حاول شاب لم يبلغ عمره 20 عاما، بسرقة دراجة نارية بدائرة مركز أخميم، ملك لأحد الأشخاص، بأن استوقفه بالطريق العام مهددا إياه بسلاح أبيض كان بـ«مطواة»، ليتمكن المجني عليه من السيطرة على الجاني وتسليمه لمركز شرطة أخميم.

إحالة القضية لمحكمة الجنايات

ووجهت الجهات المختصة للمتهم «ع ف»، 19 عاما، عامل، تهمة سرقة الدراجة النارية المملوكة للمجني عليه «م ف» أثناء قيادته لها ليلا حال حمل المتهم سلاحا أبيضا «مطواة»، إلا أنه خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادتهما فيه، وهو ضبطه متلبسا بالجريمة.

وتم إحالة الواقعة لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.