بعد حفل أسطوري في الأقصر.. ماذا كتب «ريتشي» على مقعد طائرة «مصر للطيران»؟

غادر مصمم الأزياء العالمي ستيفانو ريتشي مصر متوجها إلى إيطاليا على طائرة ضمن خطوط مصر للطيران من مدينة الأقصر، عقب انتهاء حفل العشاء الذي أقامه لما يقرب من 500 شخص من مشاهير الممثلين ومصممي الأزياء في العالم قبل يومين إلا أنه ترك رسالة على ظهر مقعده في الطائرة.

صورة تذكارية مع طاقم الطائرة

والتقط طاقم طائرة مصر للطيران صورة تذكارية مع مصمم الأزياء العالمي، معبرين عن سعادتهم بزيارته الأخيرة لمصر وإقامة احتفالية الشركة في الأقصر.

وانتشرت الصور بشكل كبير عبر مجموعات السفر على مواقع التواصل الاجتماعي، معبرين عن فرحتهم لاستصافة مصر احتفالية اليوبيل الذهبي على تأسيس شركة ستيفانو ريتشي.

رسالة ريتشي على مقعد الطائرة

وترك ريتشي رسالة لشركة مصر للطيران دوَّنها بخط يده على المقعد الخاص به على الطائرة وجَّه فيها الشكر لطاقم الطائرة بالكامل.

وقال في رسالته «إلى مصر للطيران، مع خالص احترامي لحسن الاستقبال والكفاءة»، معبرا عن امتنانه للشركة وطاقم الطائرة التي استقلها في رحلة عودته مرة أخرى.

حفل أسطوري في الأقصر

وشهد معبد حتشبسوت في الأقصر استضافة حفل اليوبيل الذهبي لشركة استيفانو ريتشي بحضور العديد من الشخصيات الفنية ومصممي الأزياء في أوروبا.

ووجَّه ريتشي، خلال كلمته، الشكر للمؤسسات المصرية لحصوله على الموافقة بإقامة الحفل في هذه المنطقة التي وصفها بالمقدسة.

وقال «عشنا تجربة فريدة معًا، اخترت الاحتفال بالذكرى الخمسين لعلامتي التجارية في مدينة رائعة، مليئة بالسحر والفن والتقاليد الأقصر، طيبة القديمة، أرض الفراعنة، ولأول مرة في التاريخ، كان معبد حتشبسوت هو المسرح الرائع الذي أقيم فيه عرض الأزياء الخاص بي».