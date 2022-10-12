«الإسكندرية» تنظم احتفالية بذكرى المولد النبوي وانتصارات أكتوبر

افتتح اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، احتفالية المحافظة بمناسبة الذكرى الـ49 لانتصارات أكتوبر المجيدة، وذكرى المولد النبوي الشريف، بمكتبة الإسكندرية.

وبحسب بيان صادر عن محافظة الإسكندرية، قدم «الشريف» التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والقوات المسلحة، والشعب المصري، بمناسبة الذكرى الـ49 لانتصارات أكتوبر المجيدة، وذكرى المولد النبوي الشريف، وتمنى أن تنعم البلاد بمستقبل مزدهر ومزيد من الخير والرخاء والسلام في ظل قيادة الحكيمة.

الشريف: المولد النبوي ذكرى عطرة

وأكد محافظ الإسكندرية أن ذكرى المولد النبوي مناسبة طيبة عطرة للتأمل في جوهر ومقاصد الرسالة التي تلقاها النبي الكريم، ما يعطي لنا الكثير من الدروس، مشيرًا إلى أن علينا الاقتداء بسنة نبينا محمد، وأن نستلهم منه القدوة الحسنة في إرساء قيم الحق والعدل والسلام والأمن والاستقرار للبشرية، كما أن نصر أكتوبر يعد من أعظم انتصارات الأمة العربية، وستظل تلك الانتصارات خالدة عبر الزمن، وسنظل دائما وأبدا نتذكر هذا النصر بكل فخر وعزة عبر السنين.

الشهداء قدموا أرواحهم فداءً للوطن

وأشار «الشريف» أن الانتصارات التي حققها أبطالنا من رجال القوات المسلحة، هي التي استعادت للمصريين كرامتهم واستردت عزتنا الوطنية، وستظل دائما هذه الذكرى هي مبعث اعتزاز الشعب بقواته المسلحة ورجالها.

كما كرم محفظ الإسكندرية أسماء شهداء الوطن، مقدما تحية تقدير وإجلال للبواسل الذي قدموا أرواحهم فداء لمصر.