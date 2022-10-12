معلومات عن مسلسل جروب العيلة بطولة سميحة أيوب.. 15 حلقة

بدأ صناع مسلسل جروب العيلة تصوير أولى مشاهد العمل بحضور جميع أبطاله وذلك استعدادا لعرضه خلال الفترة المقبلة على إحدى القنوات الفضائية والدخول ضمن منافسة الأوف سيزون.

ومسلسل جروب العيلة يشارك فيه عدد كبير من الفنانين، من بينهم سميحة أيوب وإسلام جمال وأحمد سعيد عبد الغنى ورشا المهدى وجيهان الشماشرجى وصفاء جلال وحنان سليمان وعدد آخر من الفنانين وهو معالجة درامية وإشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب وسيناريو وحوار منة فوزى وهند عبد الله وإخراج منال الصيفي.

مسلسل جروب العيلة

ومسلسل جروب العيلة لسميحة أيوب ينتمى إلى نوعية الأعمال الـ 15 حلقة حيث إنه يدور في إطار اجتماعي، ويناقش عددا من الموضوعات الاجتماعية الخاصة بالعائلات وعلاقات الأفراد داخلها مع بعضهم البعض.

يذكر أن الفنانة سميحة أيوب كانت قد شاركت مؤخرا فى مهرجان القاهرة للدراما وهو أول مهرجان فى مصر خاص بالدراما وتم تكريمها من قبل المهرجان وذلك يحضور عدد كبير من الفنانين الذين تم تكريمهم معها ومن بينهم يسرا وليلى علوي ونبيلة عبيد ونادية الجندى.