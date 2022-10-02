سميحة أيوب عن شائعات أهل الفن: مزعجة ولا نملك إلا تجاهلها

قالت الفنانة سميحة أيوب، إنه يجب عدم الالتفات إلى الشائعات التي تلاحق المشاهير وأهل الفن، واصفة إياها بالكلمات الخبيثة تهدف لإحداث حالة من البلبلة والقلق سواء للفنان أو عائلته وأصدقائه وجمهوره ومحبيه، ومن ثم علاج مثل هذه الأمور يكون بالتجاهل.

وأضافت سيدة المسرح العربي في تصريحات لـ«الوطن» أن الشائعات طالتها كثيرًا وعانت منها، لأنها بمثابة أذى يلاحق الإنسان، ومن يطلق مثل هذه الشائعات سواء فيما يخص الصحة أو الوفاة، لو تخيل نفسه مكان الفنان بالتأكيد سينزعج ويغضب، وفي كل الأحوال لا نملك إلا التجاهل أمام هذه الأمور السيئة والمزعجة.

تكريم سميحة أيوب في مهرجان القاهرة للدراما

وكانت الفنانة سميحة أيوب، قدم تكريمها في النسخة الأولى من مهرجان القاهرة للدراما، بصحبة عدد من النجوم أبرزهم يسرا، إلهام شاهين، ليلى علوي، نبيلة عبيد، نادية الجندي، محسن محي الدين، صفية العمري.

وصفت تنظيم المهرجان بالرائع

وعبرّت عن سعادتها بـ مهرجان الدراما، ووصفته بأنه خطوة عظيمة لكل عشاق الدراما والصنّاع، خصوصًا وأنه يعزز المنافسة القوية بين الجميع، وتأكيدها أنها فوجئت بهذا التنظيم الرائع الذي صاحب المهرجان في انطلاقته الأولى يوم 21 سبتمبر من الشهر الماضي.

ومن أبرز المسلسلات التي شاركت فيها سميحة أيوب «إجازة مفتوحة، نقل عام، الطاووس، الضوء الشارد، السبنسة، مغامرات زكية هانم، السيرة الهلالية، المحخروسة 85، سعد اليتيم، أوان الورد، عفوًا هذا حقي، حرث الدنيا، حكاية شفيقة ومتولي».